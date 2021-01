WandaVision: quiénes son los actores de la serie

Wanda y Vision, la adorable pareja de recién casados, nos llevan a un divertido y misterioso viaje para seguir su historia a través del tiempo, la serie te muestra cómo cambió esta pareja de superhéroes a lo largo de las décadas.

Elizabeth Olsen y Paul Bettany repiten sus papeles como Wanda Maximoff / Bruja Escarlata y Visión, respectivamente.

Olsen es conocida por su papel de Bruja Escarlata en el Universo Cinematográfico de Marvel y Bettany participó en películas como "Corazón de caballero" (2001), Una mente brillante (2001), Capitán de mar y guerra: La costa más lejana del mundo (2003), El código Da Vinci (2006), entre otras.

“WandaVision”, que forma parte de la Fase 4 del UCM, fue escrita por Jac Shaeffer y dirigida por Matt Shakman. Está disponible en Disney+ y contará con nueve episodios.

Disney+: La trama de “WandaVision”

Aquellas historias protagonizadas por Lucille Ball y Desi Arnaz en "I Love Lucy" o Elizabeth Montgomery y Dick York, en "Bewitched", están ahora al servicio de “Wanda” (Olsen) y un “Visión” (Bettany) que cambia su cara andrógina a una humana cuando hay riesgo de encontrarse con alguna persona.

Tramas simples, con bromas blancas y familiares en capítulos que respetan la escueta duración de las sitcom de los sesenta y setenta, apenas 30 minutos por capítulo.

Resulta tierno y divertido ver a "Wanda" vestida de perfecta ama de casa tratando de cocinar ayudada por su magia, con las cacerolas rodeándole la cabeza. Y aún más contemplar a "Visión" como un rapidísimo contable que trata de ganarse un ascenso en su trabajo.

Tanto ellos como los secundarios se van adaptando a la estética de cada serie a la que homenajean mientras el guion va introduciendo en cada episodio pequeños guiños al mundo de los superhéroes al que parece que volverán los dos protagonistas con la evolución de la trama.

Mensajes recibidos a través de la radio para “Wanda”, helicópteros de juguete de color que irrumpen en una vida en blanco y negro o vecinos que no son lo que parecen, van dando pistas sobre cómo va a cambiar la idílica vida de los protagonistas.

Pero mientras regresa la trepidante acción que caracteriza las aventuras de los "Avengers", "Wanda" y "Visión" disfrutan de una vida divertida y simple al son de una cuidada banda sonora que incluye canciones como "Help me Rhonda", de los Beach Boys; "Yakety Yak", de The Coasters, o "Daytime believer", de The Monkeys.

Una escenario pretendidamente ficticio y perfecto interrumpido por pequeños momentos que nos recuerdan que “Wanda” y “Visión” están muy lejos de ser una simple ama y un contable.

jb