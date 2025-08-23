Sábado, 23 de Agosto 2025

Walter Mercado revela los colores de la suerte para cada signo del zodiaco

Descubre qué color te corresponde este fin de semana y cómo usarlo para alinearte con las vibraciones del universo

Por: Yahaira Chagollan

Usa tu color de la suerte en prendas, accesorios, objetos personales o visualízalo en tus meditaciones. DALL-E

En el universo de la astrología, cada signo del zodiaco vibra con una energía única, y según la visión espiritual de Walter Mercado, esa energía puede potenciarse a través de colores específicos que atraen la suerte, la armonía y la protección.

Hoy, los astros revelan no solo los mensajes celestiales para cada signo, sino también el color del día que debe acompañarlos para abrir caminos y fortalecer su aura.

A continuación, descubre qué color te corresponde este fin de semana y cómo puedes usarlo para alinearte con las vibraciones del universo.

ARIES

  • Color del día: El rojo vibrante enciende tu energía y te llena de fuerza para conquistar nuevos caminos.

TAURO

  • Color del día: El verde esmeralda te conecta con la abundancia y la serenidad que tanto buscas.

GÉMINIS

  • Color del día: El amarillo brillante despierta tu ingenio y favorece la comunicación clara y poderosa.

CÁNCER

  • Color del día: El plateado te envuelve en protección y activa tu sensibilidad más elevada.

LEO

  • Color del día: El dorado es tu estandarte, símbolo de éxito, brillo y realeza.

VIRGO

  • Color del día: El azul marino armoniza tu mente y te brinda concentración y calma interior.

LIBRA

  • Color del día: El rosa suave resalta tu encanto y equilibra las fuerzas del amor en tu vida.

ESCORPIO

Color del día: El negro profundo te otorga magnetismo y refuerza tu poder de transformación.

SAGITARIO

  • Color del día: El púrpura estimula tu espíritu aventurero y eleva tu visión a horizontes más altos.

CAPRICORNIO

Color del día: El marrón tierra enraíza tu disciplina y atrae seguridad en tus proyectos.

ACUARIO

  • Color del día: El turquesa refresca tu espíritu y potencia tu originalidad sin límites.

PISCIS

  • Color del día: El violeta místico abre tu intuición y te conecta con lo divino.

