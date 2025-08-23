Horóscopo Negro para HOY 23 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Comienza el fin de semana Aries, y empiezas a recibir señales de que las cosas están cambiando. Poco a poco, pero firmes. Tu mente y tu alma están más tranquilas. Y eso, en ti, ya es un avance enorme. No significa que no tengas problemas (los tienes, como todo el mundo( pero ya no les das el papel protagonista que les dabas antes.TAURO (21 abril-20 mayo).Puede que en otro momento te hubieras ahogado en un vaso de agua, pero ahora no. Ahora te sientes más firme, más tranquilo, más centrado. La temporada de Virgo, que empieza este finde, te ayudarás a organizarte por dentro, a poner claridad donde había ruido, y eso te ayuda mucho a ver la luz. Estás con un fuego que arde dentro de ti que ya no se apaga tan fácil.GÉMINIS (21 mayo-21 junio).Estás en un momento crucial de tu vida. Y tú lo sabes. Hay una decisión enorme que te ronda la cabeza, una de esas que te cambia el camino, que te obliga a apostar de verdad. Y no es que no quieras tomarla, es que necesitas estar completamente seguro de lo que vas a hacer. Y eso es lo que te tiene en tensión.CÁNCER (22 junio-22 julio)Ay Cáncer, este finde empieza la temporada de Virgo y vas a notar cómo todo empieza a recolocarse poco a poco. Tu mente se aclara, tus emociones empiezan a ordenarse y, aunque aún hay ruido alrededor, ya no lo escuchas con tanta intensidad. Porque por fin te estás dando cuenta de algo importante: nada es imposible. Incluso eso que veías tan lejos, incluso eso que diste por perdido.LEO (23 julio-22 agosto).Este finde hay que frenar un poquito, tienes que mirarte sin excusas, recuperar esas ganas locas de vivir de verdad. Retoma lo que eras, tus planes, tu gente de siempre, esos contactos que solías tener cerca y que te hacían sentir tan bien. Y baja el ruido. Baja las expectativas. Deja de querer resolverlo todo a la vez. Apaga el teléfono si hace falta. No se va a caer el mundo porque tú decidas descansar.VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Virgo, empieza tu temporada. Y sí, ha llegado el momento de brillar, de tomar impulso y de volver a ponerte en el centro de todo. Primero tú. Este finde tiene que ser un antes y un después, una declaración silenciosa de que eres más fuerte que nunca y de que lo que viene es tuyo. Por fin entiendes que muchos de tus problemas pueden resolverse cuando te alejas un poco del ruido y lo ves desde fuera, todo toma otra forma.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO