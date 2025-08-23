Horóscopo Negro para HOY 23 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Con la llegada de la temporada de Virgo, todo se empezará a ordenar, a calmar, a definirse con más claridad. Pero antes, hay que soltar, cerrar, aceptar. Este finde procura no esperar nada. Disfruta lo que llegue sin hacerte películas en la cabeza. Pasa un poco y que sea lo que tenga que ser. Recuerda: hay cosas que vienen con fecha de caducidad. No todo es para siempre, y eso no lo hace menos valioso.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Vamos Escorpio, empieza la temporada de Virgo y por fin tu mente empieza a calmarse un poco. Vas a sentir que, por una vez, todo está más o menos bajo control, que las cosas que antes te desbordaban ya no te sacuden tanto, que tienes el terreno ordenado y que por fin puedes respirar sin sentir que se te viene todo encima.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Hay alguien por ahí que sigue en modo tóxico, nivel experto, que está haciendo lo posible por trastocarte, por volverte loco/a, por tocarte justo donde más duele. Y aunque lo sabes, aunque lo ves, sigues dejando que te afecte más de lo que deberías. No. Este finde no. Tienes que ser más fuerte que eso. Y lo eres. Solo tienes que recordarlo.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Este fin de semana, por favor: no te metas en camisas de once varas. No expliques lo que no hace falta. No extiendas lo que ya deberías haber cortado hace tiempo. Rompe. Corta. Y sigue. Porque sinceramente, no merece la pena estar mal por eso. Ahora mismo hay frentes mucho más importantes que atender. Y tú lo sabes.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

La temporada de Virgo te va a ayudar a organizarte emocionalmente, a ver con más claridad lo que sí y lo que no. Aprovecha su energía para poner orden en tu caos personal. El futuro se construye desde hoy, y no puedes avanzar con asuntos sin cerrar. Aunque estén solo en tu cabeza. Aunque nadie más los entienda. Cierra. Sana. Acepta. Y sigue.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Empieza la temporada de Virgo, y eso para ti significa poner en orden todo lo que llevas acumulando emocionalmente. Toca hacer limpieza interna. Toca ponerle estructura a lo que sientes. Porque sí, el corazón también necesita disciplina. Y hay algo importante: el pasado. Ese que sigues arrastrando, ese que aparece en tu cabeza en bucle…, ya no puedes vivir desde ahí, Piscis. Hay que dejarlo atrás como sea.

Con información del Horóscopo Negro

AO

