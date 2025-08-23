Nana Calistar: Horóscopos para HOY 23 de agosto de 2025

Aries

Si últimamente sientes dudas respecto a tu pareja, evita actuar impulsivamente o montar escenas sin tener pruebas. Lo mejor será observar con calma y mantener la discreción antes de tomar cualquier decisión. No caigas en reclamos innecesarios que puedan dejarte en una posición incómoda. Además, recuerda que no es necesario dar tantas explicaciones sobre tu vida personal; no todos merecen conocer tus asuntos más íntimos.

Tauro

Es momento de dejar de esperar algo de quienes nunca podrán dártelo. Aléjate de personas que solo te restan energía y evita insistir en vínculos que no muestran interés genuino. Los próximos días estarán marcados por la introspección: tendrás el impulso de mejorar, cambiar hábitos y concentrarte en aquello que realmente te aporta crecimiento y resultados positivos.

Géminis

En los próximos días podrías recibir la noticia de un embarazo cercano, ya sea dentro de tu familia o en tu círculo de amistades, algo que podría sorprenderte. También se avecina la planeación de un viaje importante, por lo que será clave organizar con tiempo para evitar contratiempos. Esta etapa te invita a reflexionar sobre tus errores pasados y a no repetirlos: es momento de dejar atrás los tropiezos recurrentes y avanzar con mayor aprendizaje.

Cáncer

Es momento de cerrar definitivamente la puerta al pasado. En los próximos días podrían reaparecer exparejas intentando reconectar contigo, pero será importante recordar las razones por las que esas relaciones terminaron. En lugar de mirar atrás, la energía te invita a enfocarte en lo nuevo y en lo que realmente puede aportarte bienestar, ya que lo que se fue ya no volverá de la misma manera.

Leo

Este sábado se presenta como una jornada ideal para la reflexión y la acción. Es momento de retomar esos proyectos o sueños que habías dejado en pausa bajo la excusa de “luego lo hago”. El tiempo avanza con rapidez y los pretextos, como la falta de dinero o de motivación, ya no son válidos. La recomendación es clara: ponerte en marcha y trabajar por tus metas, o de lo contrario, verás cómo otros siguen adelante mientras tú permaneces en espera.

Virgo

Tu naturaleza reflexiva se intensificará en estos días y podrías caer en la tentación de mirar demasiado al pasado. Sin embargo, es importante soltar esas memorias, ya que lo que quedó atrás solo trajo aprendizajes, momentos difíciles y desvelos. La recomendación es no dejarte llevar por la nostalgia ni bajar la guardia en tus relaciones actuales, ya que podrías exponerte a consecuencias no deseadas. Mantén la atención en el presente y en lo que realmente te aporta estabilidad.

Libra

Este es un momento propicio para cerrar ciclos, limpiar tu entorno y comenzar desde cero con mayor claridad. La energía de estos días también te invita a fortalecer los lazos familiares, expresar lo que sientes y no guardar silencio frente a tus emociones. Podrían surgir pequeñas tensiones en el hogar, pero todo dependerá de tu actitud: si no alimentas la confrontación, los conflictos no pasarán a mayores.

Escorpio

La vida te está presentando aprendizajes constantes y es importante asimilarlos ahora, ya que de lo contrario podrían repetirse en el futuro con mayores consecuencias. Mantente alerta frente a amistades que aparentan cercanía, pero que en realidad no actúan con sinceridad. En el ámbito sentimental, evita dejarte llevar por apariencias o promesas vacías: podrían tratarse de vínculos poco auténticos que solo buscan aprovecharse de tu confianza.

Sagitario

Tras una etapa de movimiento constante, este es un buen momento para hacer una pausa y reconectar contigo mismo. La recomendación es detener el ritmo acelerado, reflexionar sobre quién eres y hacia dónde te diriges. Evita invertir tu tiempo y energía en personas que no valoran lo que ofreces o que solo buscan beneficiarse de ti, ya que eso solo te resta fuerza para lo verdaderamente importante.

Capricornio

Tu nobleza y generosidad son cualidades que te distinguen, pero en estos días es importante ser más selectivo con las personas en quienes depositas tu confianza. No todos saben valorar lo que ofreces y es necesario proteger tu corazón. Recuerda que nadie te conoce mejor que tú mismo, así que no des espacio a críticas vacías ni a quienes no aportan nada positivo a tu vida.

Acuario

Es momento de dejar de enfocarte en lo que hacen los demás y centrar tu atención en ti mismo. Estos días invitan a despertar, aprovechar cada oportunidad y disfrutar la vida sin temor. No dejes pendientes ni pospongas tus deseos, ya que arrepentirse de lo que no hiciste suele doler más que enfrentar las consecuencias de tus acciones.

Piscis

Tu sensibilidad te lleva a absorber conflictos y comentarios que no te corresponden. Este fin de semana podrían llegarte chismes o críticas de personas cercanas, pero la recomendación es mantener la calma y no permitir que esa energía negativa te afecte. No malgastes tu tiempo ni tu energía en quienes solo buscan generar conflicto; enfócate en lo que realmente importa para tu bienestar.

