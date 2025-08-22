Walter Mercado: Números mágicos del 22 al 24 de agosto

Durante los primeros días de julio, la energía astrológica se mueve con fuerza, abriendo portales de intuición, transformación y nuevas oportunidades, por ello Walter Mercado comparte los números mágicos que vibran con mayor intensidad para cada signo durante el fin de semana del 22 al 24 de agosto, ideales para meditar, manifestar deseos o simplemente estar atentos a las señales del universo.

Ya sea que estés atravesando un momento de cambio, busques un impulso para nuevos comienzos o simplemente quieras sintonizar con la energía de tu signo, estos números pueden ayudarte a conectarte con tu propósito.

Números mágicos de Walter Mercado para el fin de semana

ARIES: 7, 15, 28

TAURO: 4, 18, 33

GÉMINIS: 9, 21, 35

CÁNCER: 2, 14, 27

LEO: 1, 19, 40

VIRGO: 6, 12, 30

LIBRA: 8, 16, 25

ESCORPIO: 3, 11, 29

SAGITARIO: 5, 17, 36

CAPRICORNIO: 10, 22, 31

ACUARIO: 3, 20, 34

PISCIS: 9, 23, 32

YC