Walter Mercado: Horóscopos para HOY 7 de agosto

ARIES

Hoy es un día para que pongas a prueba tu capacidad de liderazgo, pero desde el corazón. No es momento de imponer, sino de inspirar. Las palabras sabias y los gestos nobles abrirán puertas que creías cerradas. Escucha tu voz interior y no te dejes arrastrar por la prisa. Los asuntos familiares exigen presencia emocional más que soluciones rápidas.

TAURO

La energía de este día te invita a anclarte en lo esencial. No te disperses en mil actividades; prioriza lo que verdaderamente nutre tu alma. Hay una conversación pendiente que necesita tu madurez emocional. En lo financiero, se augura claridad si actúas con serenidad y sin excesos.

GÉMINIS

Tu mente vuela alto, pero hoy el universo te pide que vuelvas a tu centro. Las respuestas no están afuera, sino en tu capacidad de hacer silencio y observar. Se activa una etapa de sanación con un vínculo importante; permítete ver al otro con nuevos ojos. En lo profesional, una idea que parecía descabellada empieza a tomar forma.

CÁNCER

El día te pide que te cuides como cuidas a los demás. No puedes dar desde el vacío. Hay un cambio en tu mundo emocional que te llevará a redefinir tus límites. Escucha tu cuerpo: necesita descanso, alimento y afecto verdadero. Un gesto de cariño inesperado te reconcilia con la esperanza.

LEO

Tu brillo es natural, pero hoy el cosmos te invita a brillar hacia adentro. La introspección no es debilidad, es sabiduría. Revisas elecciones pasadas con una mirada más compasiva y encuentras poder en tu vulnerabilidad. En temas de pareja, lo genuino vale más que lo grandioso.

VIRGO

El orden que tanto anhelas comienza a emerger cuando sueltas el control. Hoy descubrís que no todo se puede prever, pero sí se puede abrazar con conciencia. Una oportunidad profesional requiere confianza más que preparación. Confía en lo que sabes, y también en lo que aún estás por aprender.

LIBRA

La armonía no se encuentra en lo externo, sino en tu capacidad de aceptar las polaridades. Hoy se equilibra una relación que venía con tensiones: no por casualidad, sino por tu apertura al diálogo. En lo creativo, estás en un punto alto. Dedica tiempo al arte, la belleza o lo que eleva tu espíritu.

ESCORPIO

La intensidad de tus emociones hoy encuentra cauce a través de una revelación. Alguien dice lo que no esperabas o tú expresas lo que callabas. Sea como sea, se abren las aguas estancadas. Cuida tus palabras: son flechas, pero también pueden ser bálsamo. La transformación ya no es una amenaza, sino una aliada.

SAGITARIO

Hoy sentís el impulso de explorar nuevos horizontes, pero antes de lanzarte, revisa qué estás dejando atrás. Hay sabiduría en cerrar ciclos con gratitud. Un mensaje, una canción o un recuerdo activan tu fuego interior. No ignores esa señal: el universo habla en códigos sutiles y hoy quiere guiarte.

CAPRICORNIO

Tu compromiso y seriedad te han llevado lejos, pero hoy es tiempo de cuestionar si esa cima en la que estás realmente te pertenece. Hay una reestructuración en tu mundo interno que puede reflejarse en tu vocación. No temas redirigir tu rumbo. Lo auténtico es más valioso que lo establecido.

ACUARIO

El aire fresco que buscas afuera hoy está en tu capacidad de renovar tu mirada. Cambiar de perspectiva será tu mayor acto de libertad. Te sentís inspirado por una causa o idea colectiva. Hoy tu palabra tiene eco, así que úsala con intención. Un nuevo vínculo aparece con fuerza inusual.

PISCIS

Tu sensibilidad está a flor de piel y eso no es debilidad, sino don. Hoy puedes leer entre líneas, ver más allá de lo evidente. Aprovecha esa percepción para guiar a otros o para cuidar tu propio corazón. Un sueño reciente trae un mensaje importante. No lo descartes: el universo habla también mientras duermes.

YC