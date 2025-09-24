Walter Mercado: Horóscopos para HOY 24 de septiembre

Aries

Hoy tu energía se enciende como una llama olímpica. El universo te impulsa a tomar decisiones valientes. No dudes, actúa con el corazón y todo fluirá.

Tauro

Las estrellas te invitan a cuidar tu cuerpo y tu alma. El equilibrio será tu mayor tesoro hoy. Mímate con lo que te hace bien.

Géminis

Tu mente estará más brillante que nunca. Aprovecha esta lucidez para comunicar, enseñar o escribir. ¡Tu palabra tiene poder!

Cáncer

La luna toca tu signo con ternura. Es momento de reconciliaciones, perdones y afectos sinceros. Ábrete al amor sin miedo.

Leo

Hoy brillas con un aura dorada, digna de realeza cósmica. Usa ese magnetismo para atraer lo que mereces.

Virgo

¡Feliz vuelta solar! Tu temporada te trae orden, claridad y propósito. Lo que inicies hoy tendrá raíces fuertes.

Libra

El equilibrio regresa a tu vida. Hoy, con el Sol entrando en tu signo, tu aura se llena de belleza y armonía. ¡Es tu renacer!

Escorpio

Tus emociones están en ebullición. Usa esa intensidad para transformar tu entorno. Eres el fénix que siempre renace.

Sagitario

La aventura llama. No te quedes en lo conocido. Hoy es día para arriesgar, explorar y expandir tu alma.

Capricornio

Las estrellas te invitan a mirar hacia adentro. La introspección te dará claves valiosas para avanzar con sabiduría.

Acuario

Tu mente futurista hoy se sintoniza con el cosmos. Una idea que parece loca será la chispa de algo grandioso.

Piscis

Te envuelve un manto de sensibilidad divina. Escucha tus sueños, que contienen mensajes sagrados. Confía en tu intuición.

SV