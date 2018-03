Vivimos el mejor momento de nuestra carrera: Flans

Definido por ellas mismas como el mejor momento de su carrera, de casi 33 años, el grupo mexicano Flans se presentó la noche del viernes ante más de dos mil asistentes en el Hollywood Palladium.

Con un concierto de hora y media el trío además de cantar la mayoría de sus grandes éxitos también se hizo acompañar por los asistentes con el "México, lindo y querido" al tiempo que cada una portaba una enorme bandera mexicana.

"Casi tenemos 33 años de que empezamos, aquella época cuando no teníamos responsabilidades, pero podemos decir que ahora es el mejor momento de todos", compartió Ilse en el escenario.

La misma Ilse, antes de entonar un tema presumió la conjunción del trío. "La libertad de Ivonne de cantar con su color de voz y lo cool de voz de Mimi y mi voz que les da equilibrio me hace decir que soy muy afortunada. Ojalá podamos hacer algo nuevo para ustedes y sobre todo para nosotras", remató.

Esta es la tercera presentación que Flans hace en California después de anunciar una gira de reencuentro que empezó en el 2015 tras un receso de varios años.

Al inicio del concierto, Mimi dijo: "dedico a todos nuestros paisanos que viven de este lado. Nos encantaría llevarlos a nuestro país, pero que bueno que están aquí porque esta es su fiesta", indicó.

Ilse también dedicó el concierto a todos los "chavorrucos". "En aquel tiempo nos sentíamos tan vulnerables y ahora estamos más estables y ya no nos hacen daño tan fácilmente", aseguró.

Acompañado por músicos y coristas, con efectos de luces y humo, y una pantalla detrás del escenario, el trío provocó que muchos de sus fans entonaran de pie la mayoría de sus temas.

Entre sus seguidores predominaron los de la segunda juventud y algunos entre sus 40 y 50 años se presentaron vestidos al estilo de Flans ademas de bailar y entonar a todo pulmón cada uno de los temas.

El grupo Flans, famoso en los años 1980 y principios de 1990, retomó los escenarios para celebrar tres décadas con una gira musical por latinoamérica y ciudades de Estados Unidos.

El trío mexicano, compuesto por Ivonne Guevara, Irma Mimí Hernández e Ilse María Olivo, debutó en 1985 como Flans.

Entre sus éxitos más celebrados y que iniciaron con "Me gusta ser sonrisa", destacaron "Las mil y una noche", "Bazar", "No controles", "Me enamore de un fan", "Tímido", "20 millas", "Ay amor" y "corre corre".

Esta noche el trío logró revivir lo que fue aquella época en la que impuso un sello desgarbado y rebelde con vestuarios informales y de igual forma con coreografías de sus canciones.

OA