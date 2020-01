Vive un 2020 más deportivo y chic

Las reglas de la moda poco a poco quedan en el pasado y si pensamos que lo principal es seguir apostando por la combinación perfecta de colores y tallas, el 2020 viene con un espíritu rebelde que dice no a cualquier norma establecida.

Si el 2019 se caracterizó por defender a capa y espada el toque deportivo hasta en las vestimentas más formales y de gala, el 2020 refuerza esta aventura al enfocarse nuevamente en la inspiración retro de los años 70 con costuras bastante chic en un juego divertido de contrastes y proporciones que hacen que la moda sea más accesible.

Naturalidad felina

El maquillaje ha sido clave en la libertad de la moda y si bien las cejas gruesas y con efectos “pelo por pelo” dejaron en el pasado a las depilaciones ultra delgadas para brindar efectos más naturales y menos invasivos en el rostro, el 2020 sigue por esta línea de cejas tupidas con arcos más rectos, labios coloridos y profundos, chapitas tenues en tonos duraznos y párpados anacarados estratégicamente.

El boom por las pestañas de “mink”: súper tupidas y largas con efecto “3D” se resistirán a morir para ganar más protagonismo a los iluminadores, que tras una tendencia llena de excesos en los pómulos, mentones y zona “T” del rostro, ahora se verán con pequeños toques y bastante difuminados en el arco de las cejas, laterales nasales y dosis muy pequeñas en los pómulos, que harán juego con delineados ultra delgados en los párpados móviles para lograr un efecto “cat-eye” con el clásico negro, pero ahora con la atención puesta en tonos neón, violetas, verdes esmeralda y amarillos matizados.

Manos libres

ESPECIAL

El toque deportivo llegó por completo, y muestra de ello también se manifestará en las “cangureras” y “riñoneras” que evolucionaron a estilos más minimalistas y con los compartimentos perfectos para cargar con lo esencial: llaves de casa, billetera y celular.

La popularidad por este accesorio —que siempre se relacionó más en lo masculino— radicó en los atractivos y sencillos modelos para adecuarlo a la vestimenta del día, con un look totalmente deportivo para aderezarlo con una cangurera a la cadera con textiles impermeables y colores sólidos, hasta para irte a una fiesta de gala con una riñonera de cinto a la cintura con complementos en estoperoles y bolsita colgante en terciopelo ligero con herrajes y cierres dorados.

Primavera ejecutiva

ZARA.COM

Si los vestidos florales ya no te emocionan para enfrentar a los días más calurosos del año, no te preocupes, presumir del bronceado y estar ligera será una tarea sencilla con los pantalones cortos a la rodilla y no necesariamente los de mezclilla, sino esos mismos que te llevas a la oficina pero ahora con una silueta más vanguardista.

La moda ejecutiva será una de las principales tendencias y aunque 2019 ya nos había dado un adelanto con los maxi chalecos o blazers muy al estilo de Coco Chanel, ahora llega el complemento con los pantaloncillos —no tan ajustados y con tiro a la cintura— de estampados hilarantes, psicodélicos, cuadricula escocesa o de tartán y de clásicas rayas marineras.

Fríos ligeros

ZARA.COM

Sabemos que las gabardinas son un poco complicadas de lucir en la ciudad, en especial si el clima es tan bipolar y a los dos segundos de caminar ya estás ahogándote en una verdadera sauna, pero los textiles de algodón y elastano (licra) han mejorado bastante para replicar a las elegantes gabardinas chicanas de los años 70.

Ya sea con mangas completas, tres cuartos o corte chaleco, las gabardinas ligeras serán tus mejores aliadas para esas mañanas o noches frescas, que bien podrás utilizar como un completo en cualquiera de sus vestimentas cotidianas o utilizarlas como un vestido si optas por aquellas de faldas o caídas de corte más “A” y plisadas en la cintura.

El nuevo clásico

ZARA.COM

Insistimos, el toque deportivo no ha sido capricho y será un concepto que cada vez más sea tomado con seriedad en aquellos looks en los que parecía impensable añadir, incluso, calzado con estas características.

La comodidad y la elegancia de lo deportivo tiene su razón de ser y en el calzado aún tiene varios as bajo la manga. No es que se trate totalmente de modelos hechos para correr maratones o irte al gimnasio, pero los zapatos-tenis cada vez son más populares en su estilo Oxford: puntas almendradas con textiles ligeros y combinados con gamuza o sintéticos, agujetas coloridas y lo más importante con suelas de espuma gruesa, que bien pueden darte un caminado tradicional al ras del piso o ser tu nuevo “tacón” con alturas tipo plataforma que no resisten a una falda de corte a la rodilla.