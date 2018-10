Virlán García, pasión norteña

Consagrarse como uno de los máximos exponentes del regional mexicano es un sueño que cumple Virlán García, el cantante sinaloense que no solo cautiva a la industria por su estilo apasionado, pues en las redes sociales también se corona como uno de los artistas más influyentes a través de su canal “TVirlan”, en donde ronda al millón de seguidores.

Ante el éxito y popularidad que Virlán García propone con su música, el cantante sigue protagonizando foros importantes y Guadalajara se posiciona como una de las plazas consentidas por el intérprete de “En dónde está tu amor”, quien será el responsable de inaugurar el ciclo artístico de las Fiestas de Octubre en el Auditorio Benito Juárez en su concierto inaugural.

Será el 5 de octubre cuando Virlán García retorne a la capital jalisciense y de paso comparta su más reciente producción “Quiero reintentarlo”, canción con la que también engalanará a la Expo Ganadera el 20 de octubre.

“Tenía tiempo de no regresar a Guadalajara, estoy contento con el apoyo, siempre me han recibido muy bien. Aunque el disco aun no sale, el primer sencillo ‘Quiero reintentarlo’ salió hace unos días y al público le ha encantado la canción y será parte de las sorpresas que presentemos en la ciudad”.

Virlán señala disfrutar de la faceta más romántica que explora en sus nuevas producciones, una apuesta que lo acerca más al público y que le permite posicionarse con más fuerza en la industria musical tan competida.

“Me gusta la idea de seguir en el disco completo, es una experiencia muy bonita, en el nuevo álbum van 12 temas de mi autoría, eso creo que es algo especial, la gente lo aprecia más. Ahora el público está más despierto, atento a más muchas cosas, buscan más cualidades en los artistas, valoran que sepas tocar un instrumento, que cantes y también compongas”.

El cantautor considera que la presión hacia el regional mexicano se ha suavizado luego de vivir en recientes años una notable censura y persecución ante exponentes un poco más arriesgados en su tema, una situación en la que Virlán García se ha mantenido a raya al apostar por un estilo más juvenil y poético.

“Creo que todos tenemos un lado romántico y sentimental, he tratado de hacer un poquito de todo, desde canciones dolidas, para los enamorados. ‘Quiero reintentarlo’ es un tema diferente, quedó bonito. El apoyo de mis fans ha sido elemental para destacar en la música, cada día va en aumento”, explica Virlán García al señalar las ambiciones sonoras que tiene para alcanzar mercados internacionales.

“En México aún nos falta mucho por recorrer, hay Estados a los que no hemos visitado, pero ya hemos logrado ir a gran parte de Estados Unidos, también Guatemala y Colombia está en la mira, sé que esos países son posibles”.