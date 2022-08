Ben Affleck ha estado bajo los reflectores recientemente, pues sus fotografías durmiendo en un paseo por el río Sena y otros momentos de su luna de miel con Jennifer López se volvieron virales, ahora usuarios en TikTok recordaron cuando el actor tuvo una entrevista en español y habló el idioma perfectamente.

Pese a que el video se viralizó en la red social, se trata del extracto de una charla que Affleck ofreció a "Ultra Fiesta", en el 2020, para promocionar su cinta "The Way Black".

En el material se observa al actor explicando que tiene oportunidades de practicar su español, además que el arroz y los frijoles son su comida favorita, así como el plátano.

Incluso expresó que la comida mexicana le pareció excelente.

Durante la plática hubo un cómico, pues le preguntaron cuál era su palabra preferida en español, a lo que contestó: "Sacapuntas, porque no es lo que parece, suena a una palabra pero no es así. El resto son palabras malas que no puedo decir en televisión".

Ante esto, algunos usuarios no dudaron en comentar y sorprenderse por su forma de hablar el idioma.

"Wow no sabía que habla algo de español, impresionante", comentó @ Jazmin Naranjo, mientras que a @marmar66 le pareció que sí tenía un acento mexicano.

El actor vivió en México cuando tenía seis años, motivo por el cual tiene amistades latinas, lo que le ha ayudado a aprender el español.

MF