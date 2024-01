Viral: Revendedor de Costo anuncia nuevo emprendimiento y es criticado en redes

El caso de una persona que en los inicios de este año se dedicó a la reventa de Roscas de Reyes, específicamente las que son vendidas en Costco, causó mucha polémica en redes sociales, pues los usuarios argumentaban que su emprendimiento afectaba a las personas que solamente buscaban comprar una sola rosca, por otro lado, hay un segundo sector de usuarios que defendían al revendedor, pues Costco es una tienda de mayoreo.

Ante la molestia de los internautas, fue el propio revendedor, de nombre Jesús, se dedicó a responder a todas las personas que criticaban su trabajo y defendiendo su actividad, mencionando que está en todo su derecho.

Como consecuencia a las polémicas, Jesús mencionó que no logró vender todas las roscas que había comprado, ante ello, anunció la llegada de un nuevo emprendimiento, que rápidamente volvió a ser criticado por los usuarios de TikTok.

“Se me acaba de ocurrir un negocio, quiero hacer pedidos de cosas de Costco, para que la gente que no tiene membresía me pida y por ejemplo, si me piden cinco cosas, yo les cobro 100 pesos”, mencionó Jesús en un vídeo publicado a través de su cuenta de Tiktok, @jesusamiestilo.

Los usuarios de la plataforma se hicieron presentes con diversos comentarios, mayormente criticando la idea de Jesús. “Por uber eats puedes pedir cosas del costco a domicilio con envío gratis y sin tener membresía”, “Me gusta tu idea, me gusta el concepto, me gusta el gallo, se ve que eres una super persona, pero yo estoy fuera!”, son algunas de las opiniones que se pueden leer en los comentarios del vídeo.

JV