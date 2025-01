Una mujer de 53 años presentó una denuncia en Francia por haber sido estafada supuestamente con 830 mil euros por una persona que se habría hecho pasar por Brad Pitt durante un año y medio.

La prensa francesa recoge que el timador habría recibido los 830 mil euros por parte de Anne alegando que tenía que operarse para curarse de un cáncer en los riñones y que no tenía acceso a sus cuentas bancarias por culpa del complicado divorcio con Angelina Jolie.

La mujer, quien aportó su testimonio público en un programa del canal TF1, aseveró que se había "enamorado" de la persona con la que conversaba en internet y que fingía ser el actor Pitt. En el momento del inicio de esa relación a distancia, la quincuagenaria vivía un difícil momento sentimental con su marido, con el que tiene una hija.

El estafador, quien habría abordado a Anne en febrero de 2023 en Instagram, colgaba fotos trucadas de la estrella de Hollywood en diferentes situaciones cotidianas e incluso le envió un vídeo generado por la Inteligencia Artificial (IA).

"Él me enviaba fotos y, cuando hacía búsqueda en línea, no las veía. Por eso, me decía: 'son fotos que ha hecho para mí'", explicó a los periodistas del programa 'Sept à Huit'.

Tras un año y medio, Anne descubre el engaño cuando los medios relatan que Pitt ha comenzado una relación con Inés de Ramón.

La mujer, que sufre una grave depresión, está temporalmente alojada en casa de una amiga, tras perder por la estafa casi todo su patrimonio, incluyendo los 775 mil euros que recibió tras su divorcio.

"Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacerme mal hasta tal punto. Nunca he hecho daño a nadie en mi vida. Esas personas merecen el infierno", concluyó la demandante.

