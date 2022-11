Las redes sociales son un espacio donde pueden compartirse momentos agradables por los que pasamos, eventos especiales, opiniones, pero también aquellos sucesos que nos marcaron o que nos parecieron divertidos para contarlos. Fue el caso de la influencer Sofía Rosales (@soofia.rosales), quien subió un video a su TikTok contando cómo se salvó de un asalto por convidar del pan que se estaba comiendo.

En el video que ya tienen 713 mil likes y más de cinco mil comentarios, la joven platicó que en una ocasión cuando acudía a la preparatoria le tocó vivir un robo en el transporte público. "Me acordé de la vez que me salvé de un asalto por unas mantecadas. Era como el 2016, 2014, yo estaba todavía en la prepa. Me había comprado unas mantecadas de esas donde vienen cuatro (en el paquete). Me subí al transporte público e íbamos a entrar a un camino que estaba medio oscuro y se subieron como cuatro o tres".

Después , en la grabación detalló el momento en el que compartió una mantecada con el ladrón:

"Un señor me empujó, me empujó así feo. Yo me acuerdo que yo veía parada y no me podía comer mis mantecadas y cuando me empujó yo lo volteé a ver. Yo tenía mucha hambre y dije me voy a comer mis mantecadas ya ahorita".

"Agarré una mantecada y el señor se me quedó viendo mientras yo me comía mi mantecada. Entonces le dije '¿quiere una mantecada?' y el señor me dijo 'no gracias. Y yo le dije sin problema, a mí me gustan mucho las mantecadas, ¿no quiere?. Y me dijo 'bueno, gracias' y agarró la mantecada y se la comió".

"La traición"

Luego de compartir los alimentos mientras el camión seguía avanzando, la tiktoker comentó que lo que siguió jamás lo hubiera esperado, pues le sorprendió que aquel hombre que le aceptó una mantecada fue el mismo que segundos después asaltó a los pasajeros del camión.

"Me acabé mis mantecadas y todo, venía agarrada y de repente escuché como de 'ya valió ver... hijos de su p... madre...' Y yo, ay no, ¿por qué?

"Y entonces el señor al que yo le había invitado la mantecada les empezó a decir celulares y cartera, celulares y cartera. Y yo (pensé): la ¡traición, hermano! La traición, te di una mantecada".

Un final inesperado

Sofía finalizó el video diciendo cómo fue que reaccionó el asaltante con ella cuando, al igual que todos, sacó sus pertenencias para entregárselas.

"Les voya dar mi teléfono y también tenía un IPod touch de esos que ya no existen. Y estaba viendo qué sacar y agarro 50 pesos y le doy mi Ipod al señor y me dice 'no, tú no? Gracias por la mantecada".