Viral: Jessie, la joven que busca cumplir su sueño de trabajar en Pixar

TikTok, ha sido la plataforma más importante de los últimos años para que cientos de personas se den a conocer y puedan mostrar sus talentos.

"Jessie Plascencia", es una estudiante de animación de la Universidad Estatal de San Francisco, en Estados Unidos, la joven se ha vuelto viral en la red social gracias a sus incríbles videos donde muestra su trabajo, en el cual, dibuja a los personajes animados de Pixar, además de ello, ha mencionado en varias ocasiones su deseo de trabajar en la famosa casa de estudios animada.

A través de sus clips, Jessie, comparte a sus más de 320 mil seguidores, los trabajos que realiza. Ha llamado la atención entre los internautas su manera de dar a conocer su talento, pues en distintos momentos ha ido a las afueras de las oficinas de Pixar a plasmar sus dibujos utilizando solamente gises.

Personajes como "Nemo", "Dory", "Mike Wazowski", entre otros, son algunos de los personajes a los que Jessie les ha dado vida en el pavimento de las oficinas.

La joven, ha demostrado varias veces, su sueño de trabajar en Pixar, es por eso que ha hecho esfuerzos para que la reconozcan y le den una oportunidad. Su habilidad ha sido captada por uno de los empleados de la casa de estudios.

“El director de arte fue el que dijo: ‘¡La encontré!’, y el guardia de seguridad me dijo: ‘Todos los empleados están hablando de ti en este momento’ ¡Así que me estoy volviendo loca!”, comentó Jessie en uno de sus videos.

Jessie, explicó en uno de sus clips, que en alguna ocasión envió su currículum para aplicar a una pasantía, pero desafortunadamente no logró su objetivo, lo más importante es que ella no se rinde y continúa haciendo más esfuerzos. “No me importa cuánto me tome”, mencionó en un clip.

La determinación es una de las cosas que ha caracterizado a Jessie, pues fue invitada por Pixar y Disney+ para que pudiera promocionar las películas de “Lightyear” y la serie “Cars on the Road” por medio de su arte.

Los seguidores de la joven la han llenado de apoyo y motivación. Sus cilps en su cuenta @cowboyjess tienen millones de reproducciones y más de 8 millones de likes.

FG