Viral: Estudiante vende su boleto de Coldplay para ir a Harvard

Mientras unos estudiantes comparten haber dejado su lugar en Harvard para reencontrarse con un amor fallido, otros sueñan con poder iniciar sus estudios en la prestigiada universidad ubicada en Cambridge, en el Estado de Massachusetts.

La historia de Raúl Alejandro Miranda Ojeda ha llamado la atención no solo de los fans que comparten el gusto por la banda Coldplay, pues el joven estudiante de séptimo semestre de Medicina de la Escuela Autónoma del Estado de México, ha puesto a la venta su boleto para ver a Coldplay el próximo 3 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México, para poder completar el dinero que requiere para su estadía en Harvard.

A través de redes sociales, la historia de Raúl se ha viralizado gracias a los fans y solidarios que han decido apoyarlo en su rifa, con la que pretende reunir 81 mil pesos aproximadamente para costear su traslado y estancia en Harvard, en donde fue seleccionado para seguir su formación profesional en la rama de medicina.

En su cuenta de Instagram (miranda_ral), Raúl Alejandro compartió las intenciones de su rifa para cumplir su sueño de estudiar en Harvard.

"Para quienes no me conocen, me llamo Raúl Alejandro Miranda Ojeda, estudio Medicina en la Universidad Autónoma del Estado de México y he sido seleccionado para realizar una estancia en Harvard Medical School y un curso en Harvard T.H. School of Public Health", inicia su publicación insistiendo en su sueño por lograr un impacto positivo a través de la investigación clínica.

"Soy fan de Coldplay y me hubiera encantado ir al concierto, pero me veo en la necesidad de realizar esta dinámica para alcanzar la meta de $4,000 USD para costos del curso y traslado", indicó el joven en su post.

La rifa que impulsa el estudiante de medicina pide a los interesados pagar 150 pesos para participar en la rifa por el ticket para Coldplay, pues en total se rifarán cuatro boletos; Raúl Alejandro señaló que los resultados de su rifa se darán a conocer el próximo 17 de marzo.

En su publicación inicial, Raúl ha compartido las claves para que los interesados hagan y comprueben su pago para la rifa.

JL