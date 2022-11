A través de su cuenta de TikTok, el músico y compositor Jesse Eduardo Huerta Uecke, mejor conocido como Jesse, del dueto Jesse & Joy, compartió una peculiar anécdota cuando mostró el video en el que expone cómo compró mercancía temática del dúo afuera de su concierto.

En el video, que suma más de un millón y medio de “likes” y acumula más de 11 millones de reproducciones, grabado desde la perspectiva personal del músico, Jesse camina en el exterior del Auditorio Nacional, en donde hace un par de días, el dueto ofreció un concierto como parte de su “Clichés Tour”, en la víspera de continuar con su recorrido fuera de México para aterrizar en Puerto Rico, en donde nuevamente brindarán lo mejor de su repertorio.

Para sorpresa de muchos fans que han visto el video de Jesse, consideran que el acto de músico refleja su humildad y empatía con la gente que se dedica a vender mercancía no oficial de los artistas en cada concierto como una forma de ganarse la vida, aunque otros usuarios de la red social enfatizaron que la piratería, en este caso, solo demuestra parte de la cultura de consumo del país y de los problemas que atraviesa en diversos aspectos sociales. No obstante, la mayoría de comentarios, que casi suman 10 mil, celebran el ingenio del también compositor de grabar esta experiencia como si se tratara de otro fan más.

Al inicio del video, Jesse comenta a una fan “qué padre tu playera”, y si bien la chica agradece el comentario sobre su prenda conmemorativa del “Chilché Tour”, no identifica al músico. Jesse avanza en la búsqueda de productos no oficiales y llega hasta un puesto en el que no duda en “regatear” el precio por una taza temática de Jesse & Joy.

“¿Cuánto cuesta la taza?”, pregunta Jesse a una vendedora que le responde que 50 pesos, a lo que el músico refuta con serenidad “¿No me hace descuento?”, comentario que ha sido tomado con humor por parte de los fans que han encontrado chistoso que el músico tratara de comprar a menor precio la taza de su agrupación.

Insistiendo en que le hagan un descuento por el precio de la taza, Jesse accede a la negativa de la vendedora, que finalmente le entrega el artículo en color rosa: “no me quiso hacer descuento”, relata Jesse en el video.

“Es la primera vez que compro aquí contigo. Es un honor”, le expresa el músico a la vendedora, quien evidentemente tampoco reconoció a Jesse, quien portaba un cubrebocas negro y estaba con la capucha de su sudadera. Incluso, al finalizar la compra de la taza, Jesse le pregunta el nombre a la vendedora, saludando de mano a la señora que indicó llamarse María.

Jesse avanza por otros puestos en donde fans están en la compra de artículos promocionales del show de Jesse & Joy, y en donde se escucha que un llavero cuesta 70 pesos, mientras pregunta su hay una sudadera disponible y encuentra también pequeñas tazas con su rostro, así como libretas y encededores.

En sus compras de incógnito, Jesse adquirió también una sudadera por 300 pesos, y de igual forma intenta “regatear” el costo, aunque no lo consigue, pero agradece y desea buena suerte a los vendedores.

En un giro inesperado, Jesse le comenta a uno de los vendedores si desea que le firme una playera, a lo que el comerciante responde tajantemente que no: “te la puedo firmar, la puedes cobrar un tantito más caro ¿seguro? Está bien”, comentó el músico ante la negativa del vendedor que tampoco lo identificó.

MF