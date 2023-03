¿Te ha pasado que manejas tu automóvil y a mitad de camino te das cuenta que no estabas poniendo atención? Esta sensación la vivió el influencer originario de Jalisco Daniel Valle, mejor conocido en su plataforma de Instagram como @Danielvallem, quien representa de forma cómica una de sus experiencias al volante.

Al influencer se le ve en uno de los videos que subió a su red social con la mirada perdida, pero pronto, tras un par de pestañeos, reacciona, abre los ojos y se muestra preocupado. Acto seguido se persigna.

“Cuando te das cuenta a medio camino que no has puesto atención y te preguntas cómo es que no chocaste”, es el comentario que dejó en el reel de Instagram junto con el video.

Lo curioso es que no es el único que ha manifestado sentirse de ese modo. El video de Instagram que se volvió tendencia al momento cuenta con más de 119 mil me gusta y 2 mil 436 comentarios, en muchos de los cuales los usuarios dijeron sentirse identificados.

Admiten haber pasado por lo mismo

“Omg, cada rato me pasa. Y digo, ándale ¿y el semáforo estaba verde o rojo? Pero Dios está conmigo”, afirmó la usuaria @tutyfrmpr.

“Siendo sincera y esperando que esto no lo lea mi padre... me ha pasado mil veces”, confesó Gisela Nieto (@gisemarnieto)

“Una vez me pasó que cuando iba a estacionarme llegando al trabajo me pregunté como llegué y me di miedo jaja porque no recordé nada del camino”, admitió @pao_mty

“Yo me doy cuenta cuando llego a mi casa y digo … diablos no me di cuenta ni por donde venía. Es inconsciente jajaja”, expresó Adaivert Ruiz Valdivia.

“Obvio sí. Me subo y se activa mi modo automático, tipo KITT, el auto fantástico jajajaja”, señaló Selene Glez.

“Pensé que solo me pasaba a mí, a veces creo que el carro sabe llegar solo”, se identificó Julissa Cabrera.

¿Qué es lo que ocurre?

Si también coincides con estos comentarios, no te preocupes, es algo normal conocido como memoria procedimental, que no es otra cosa que un sistema ejecutivo que guía la actividad y suele funcionar a un nivel inconsciente. Es un tipo de memoria a largo plazo, y se considera una forma de memoria implícita que se logra mediante la repetición constante de una actividad.

El éxito de Daniel Valle

@danielvallem en la actualidad tiene alrededor de los 3.4 millones de seguidores en Instagram y los .,9 millones en su cuenta de Tik Tok. Es una estrella de las redes sociales que emergieron a razón de la pandemia y se ha hecho popular, primordialmente por hacer pequeños cortos cómicos de su vida laboral de oficina, “vida de Godínez”.

“De repente tenía la curiosidad y la espinita de querer pertenecer al mundo de la televisión o la radio, pero luego se convirtió en internet. Siempre tuve esa espinita de pertenecer al mundo del entretenimiento y pues ya después paso todo esto de Tik Tok”, dijo en una entrevista para Merca2.0

El influencer estudió artes visuales en la Universidad de Guadalajara, pero su talento y cómica creatividad sobre la vida de oficina le han dado el aprecio de sus seguidores.