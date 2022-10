Una vez más la Princesa del Pop, Britney Spears, dio de qué hablar, desatando el debate en redes sociales cuando expresó su descontento ante las personas que no aprueban la exhibición del cuerpo en internet, en concreto redes sociales personajes, pero a su parecer si lucran con la hipersexualización de la mujer.

La cantante no expresó que su mensaje fuera dirigido a alguien en específico; sin embargo, los internautas no tardaron en atar cabos, concluyendo que el mensaje de Spears está relacionado con la también famosa actriz y cantante, Selena Gómez.

Concretamente haciendo alusión al discurso de Gómez en los AMAS de 2016 al recibir un premio; ligando el video "Ice Cream" que protagonizó con el famoso grupo surcoreano Blackpink.

Resumen de acontecimientos

Luego de recibir el premio, dentro de la categoría "Artista Femenina Favorita", Selena expresó su desacuerdo del uso de Instagram para la exhibición del cuerpo, la cual generaba mucha ansiedad e inseguridad en las mujeres: "Tenía que parar porque lo tenía todo y por dentro estaba destrozada. Mantuve la compostura para no decepcionarlos.

Pero me pasé de la raya tanto que me decepcioné a mí misma. No quiero ver nuestros cuerpos en Instagram. Quiero ver lo que hay aquí (señalando su corazón). Quiero dar las gracias a mis fans porque son tremendamente leales.

No sé qué he hecho para merecerlos. Si están rotos, no tienen que continuar rotos". Aquella aparición en los AMAS fue especialmente trascendental, no solo en la carrera de Selena sino en su vida personal, ya que en ese momento se enfrentaba a un episodio de ansiedad y depresión que la mantuvo alejada de la vida pública por un largo rato y, con ese discurso, pretendía contagiar de fuerzas a quienes se encontraran enfrentado un momento complicado.

Lady Gaga fue una de las artistas que la cámara de los AMAS acercó, en el instante que Selena se pronunciaba, y captó la expresión conmovida de la cantante, ante las palabras de su colega.

Britney no se quedó callada y opinó

Pero para Britney ese discurso fue incongruente, o eso expresó en su publicación, en la que destacó que existía "descaro" por parte de las personas que castigan la libertad de los cuerpos en redes sociales, la cual no tiene una remuneración monetaria, pero sí participan en producciones con un financiamiento de millones de dólares, en los que la connotación sexual del mensaje puede ser muy evidente.

Estas fueron las palabras exactas de la cantante: "¿No te encanta el descaro de las mujeres que se mantienen firmes, recibiendo premios y hablan sobre sus creencias acerca de no mostrar sus cuerpos en Instagram? Dicen "Esto no es algo que yo haría", pero esas mujeres son las mismas que obtienen videos con un presupuesto de 4 millones de dólares sobre chupar y lamer helado casero!!!!".

Pero esto no fue todo, pues la cantante prosiguió con su denuncia: "¡Estas otras chicas no tienen más que hermosos cuerpos! ¿A quién le importa si alardean? ¡¡¡Ellos deberían!!!

Después de las respuestas de los internautas a su post, ella compartió esta publicación donde aclara no estar en contra de nadie, ni referir su mensaje a alguna personalidad en específico.

INSTAGRAM/@britneyspears

La Princesa del Pop sentencia estos actos "hipócritas"

Entonces, la próxima vez que vea a alguien con un video de gran presupuesto chupando piruletas, pero dando discursos justos, avergonzando a otras mujeres por exponer sus cuerpos, me gustaría decirles a esas personas que no sean hipócritas mientras chupan su piruleta con un enorme presupuesto. ¿Por qué te opondrías firmemente a que las chicas reciban atención como tú y no tengan absolutamente nada?".

De esta manera, las y los fans de Selena Gomez se pronunciaron en contra de Britney y recordaron otra de sus publicaciones más controversiales, en la que la cantante sugirió que Christina Aguilera contrataba a bailarinas "subidas de peso" para lucir más delgada, razón por la que Selena dejó de seguirla en sus redes, pese a que entablaban una buena amistad, pues la cantante de "Calm Down" asistió a la boda de Britney con Asghari, en junio pasado. Luego de cientos de comentarios desaprobatorios, Spears eliminó la publicación.

BB