“Violet Evergarden: The Movie” llegará a las salas de cine

En alianza con Konnichiwa! Distribución de Cine y Animación Japonesa, llega a partir del 1 de abril la conclusión de Violet Evergarden: The Movie, una de las franquicias de anime más aclamadas tanto por el público como por la crítica. La audiencia podrá ver el proyecto en las salas de Cinépolis.

La historia gira en torno a “Violet Evergarden”, quien después de trabajar como una “Auto Memory Doll”, ha aprendido el significado de las palabras que le compartió el “Mayor Gilbert”.

Su alma, la cual ha sido profundamente herida por la guerra, ha empezado a sanar poco a poco, mientras continúa su camino ayudando a otros. Cuando toma el trabajo de escribir una carta para un niño desahuciado, su vida tomará un giro inesperado.

Inicialmente, “Violet Evergarden” fue concebida como una novela de tres volúmenes escrita por Kana Akatsuki e ilustrada por Akiko Takase. Actualmente, dicho universo narrativo cuenta con una serie de televisión de 13 episodios más un OVA o capítulo especial y dos películas.

“Violet Evergarden: The Movie” es la segunda película de la franquicia y continuación directa de los hechos narrados en la serie homónima de 13 episodios, disponible en streaming, que se estrenó en 2018.

Si bien “Violet Evergarden: Eternity And The Auto Memory Doll” fue el primer título en llegar a los cines, se trató de una historia secundaria y no de una secuela directa al anime como en este caso.

Elaborada por el famoso estudio de animación Kyoto Animation, responsable por películas como “A Silent Voice” (2017) y “Liz And The Blue Bird” (2018), “Violet Evergarden: The Movie”, dirigida por Taichi Ishidate y protagonizada por Yui Ishikawa (“Ataque a los Titanes”) y Daisuke Namikawa (“World Trigger”), se estrenó en Japón en septiembre 2020 y rápidamente se convirtió en un éxito en taquilla, cerrando el año en lugar número siete dentro del Top 10 anual de la taquilla japonesa, y ocupando el número tres en el Top Anual de Películas Animadas.

Fue premiada como Mejor Animación, Guion y Dirección en los Tokyo Anime Awards 2021, ganadora al Premio a la Excelencia por el Ministerio de Cultura de Japón en los Japan Media Arts, y también, fue nominada como Animación del año por la Academia de Cinematografía de Japón y Mejor Película Animada por los Mainichi Film Awards.

jb