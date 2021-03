"Godzilla vs. Kong", choque de gigantes

Hubo una guerra, y sólo quedan ellos: “Kong”, el enorme gorila, y “Godzilla”, el gigantesco monstruo asiático. Hoy 24 de marzo llega a la pantalla “Godzilla vs. Kong”, la nueva producción que sigue como secuela a “Godzilla: King of the Monsters” (2019) y “Kong: Skull Island” (2017). La sinopsis para esta película confronta a los dos míticos personajes en una batalla épica, de proporciones inmensas. Kong, bajo el cuidado de un equipo profesional y en camino a casa, ve su viaje interrumpido con la llegada de Godzilla, quien va dejando una estela de caos a su paso.

La historia que retrata esta cinta se ubica cinco años después de la anterior. Son tiempos peligrosos y el encontronazo entre ambas bestias ocurre en varios escenarios. Sin duda el más llamativo el citadino, con una urbe futurista como telón de fondo y con pretexto perfecto para que los productores se dieran vuelo con los efectos especiales. Grandes escenas acuáticas (en el mar alrededor de la “Skull Island”), otras tantas entre los edificios, fuego por doquier y una alta carga de acción forman parte de los adelantos de escenas que se han podido ver en los tráilers publicados. Momentos de la trama se desarrolla en las inmediaciones de la tierra hueca, por lo que se verá parte de la fauna que allí habita.

En esta nueva entrega también encontramos al personaje de “Jia”, esa pequeña niña que entabla amistad con el gorila. Ella es la única que logra comunicarse con “Kong”, de allí su importancia en la trama, interpretada por Kaylee Hottle. Alexander Skarsgsard, Millie Bobby Brown y Rebecca Hall, además de los mexicanos Eiza González y Demián Bichir forman parte del casting de la cinta. Dirigida por Adam Wingard (El hombre detrás de “Blair Witch”, 2016; “Death Note”, 2017; y “The Guest”, 2014; entre otras cintas), la producción contó confirmó las especulaciones sobre tener a “Kong” y “Godzilla” en una película, algo que se barajó desde 2015.

Construyen un “monstruoso” universo

Desde abril del año pasado se filtraron imágenes de la mercancía coleccionable de la cinta, en la que había imágenes de “Mechagodzilla”, por lo que desde entonces se supo que este personaje aparecería también en la película (y que será manejado por Ren Serizawa, interpretado por Shun Oguri). Entre las sorpresas está la inclusión del monstruo “Nozuki”, aunque todavía no se sabe el rol que tomará en la historia.

Filmada en Hawaii, Hong Kong y Australia, esta entrega será la cuarta del “MonsterVerse”, plataforma ficcional donde habitan “Godzilla” y “King Kong”, con producción de Legendary. Desde 2017 se ha especulado sobre la posibilidad de hacer un crossover entre este universo de monstruos gigantes y “Pacific Rim”. Si bien esto aún no se ha confirmado, los proyectos a futuro de la franquicia incluyen una versión televisiva de “Skull Island”, en anime.

Con las publicaciones de los tráilers las redes sociales se han dividido entre los diferentes equipos, con #TeamGodzilla y #TeamKong. La expectativa sobre la película se refleja en el número de vistas del tráiler: al publicarse en YouTube recibió 25 millones de vistas en un solo día: tras una semana ya había duplicado la cifra.

En términos cinematográficos, “Godzilla” puede presumir una abrumadora ventaja sobre “King Kong”, con casi cuarenta largometrajes protagonizados. Un detalle es que 32 de ellos fueron hechos en Japón por Toho, dueños de la marca en el país, con cuatro producciones estadounidenses. Por su parte, “Kong” suma doce películas: diez de ellas en Estados Unidos y tan solo dos en Japón. Los productores adelantaron que en la cinta hay guiños a la filmografía completa de “Kong” y “Godzilla”, con dedicatoria para los fanáticos de ambas franquicias.

DEMIÁN BICHIR. El actor mexicano será uno de los testigos humanos de la gran batalla de monstruos. CORTESÍA

Desafía a la pandemia

“Godzilla vs. Kong” forma parte de la larga lista de películas damnificadas por la cuarentena. Su estreno estaba programado justo cuando la pandemia fue declarada por la OMS, a mediados de marzo de 2020: frente a ello los productores decidieron demorar la fecha de estreno para mayo, luego para noviembre y finalmente hasta este 2021.

Adaptados a los tiempos donde la asistencia a las salas de cine tiene una limitación en el número de espectadores, la producción decidió lanzar de manera simultánea la opción en streaming, a través de HBO Max.

JL