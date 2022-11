Victoria Ruffo: La actriz habla de la relación que tiene con su nuera Paola Dalay

El matrimonio de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez duró cinco años y no terminó para nada bien. Pero producto del romance que tuvieron en los años 90, nació el único hijo de la pareja: José Eduardo. Los años pasaron para el joven actor de 30 años y ahora presume su relación amorosa en redes sociales con Paola Dalay.

Paola Dalay es modelo y tiene actualmente más de 160 mil seguidores en Instagram. Desde hace tres años que su corazón pertenece al hijo de la actriz de "La madrastra" y así lo demuestra a través de la plataforma donde suele colgar postales románticas y videos graciosos junto a José Eduardo.

En conversación con el programa "Hoy", Ruffo fue consultada acerca de la relación con su nuera. Y aunque se esperaba una respuesta positiva, porque por el momento no han trascendido detalles de conflictividad, la actriz contestó muy escuetamente sobre Paola Dalay, ya que no le gusta entrometerse en la vida de los demás y menos en la parte afectiva de su hijo.

La respuesta de la ex esposa de Eugenio Derbez a la pregunta de los conductores del programa fue: "No sé, esa sí no sé". Pero dio a entender que la relación parece ser buena, por lo menos para su hijo: "Muy bien, yo me imagino que para él muy bien ¿No?". La ganadora de dos Premios Bravo y dos TVyNovelas dejó claro además que ella "no es metiche" en el romance de su primogénito.

En esta línea, la artista marcó la distancia que pone en cuanto a opinar o influir en las decisiones de su hijo y su relación con la modelo. "Cada quien su vida, cada quien sus relaciones. Cada quien como las quiera llevar, porque que el que se mete de redentor, sale crucificado y yo la verdad… No me gustaría enojarme con mi hijo", fue lo que confesó "la reina de las telenovelas".

La relación con su nuera había quedado evidenciada tiempo atrás, cuando desde la cuenta de Instagram de Dalay, sus seguidores le habían consultado por su suegra. Puntualmente la duda de parte de un internauta fue si había mantenido pláticas con Ruffo. "Obvii, me pone bastante nerviosa eso", comentó la bella modelo, quien es diez años menor que su enamorado, José Eduardo.

