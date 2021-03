Víctor Trujillo, Brozo, es respetuoso: Isabel Madow

Tras las acusaciones al comunicador Víctor Trujillo, "Brozo", de presunta misoginia y abuso, Isabel Madow utilizó sus redes sociales para aclarar cómo fue tratada cuando trabajó con él.

El también actor ha sido duramente criticado por haber mostrado su apoyo a la marcha en México del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ya que para muchos es incongruente que mantenga al payaso "Brozo", su personaje, que es misógino.

Por ello, la actriz, quien trabajó con él en la segunda etapa de "El Mañanero" como la "secre" del "Payaso Tenebroso", aseguró en su cuenta de Twitter que ella, a lo largo de sus 30 años de carrera, no hubiera laborado en un lugar en donde se le faltara al respeto.

"@brozoxmiswebs y @V_TrujilloM siempre fue una persona respetuosa y caballerosa al igual que su esposa Carolina Padilla, en ese entonces la productora del programa El Mañanero", aseguró la también cantante.

En su escrito, Isabel Madow le aclaró al público que lo que ellos veían en televisión sólo fue parte de la actuación de Trujillo como "Brozo" al igual que su personaje como la "secre", de quien dijo siempre recordará los lindos momentos que vivió en dicha producción noticiosa y chacotera.

Quien también fuera parte del programa unitario de Televisa, "La Escuelita VIP", explicó a la gente que el actor que realiza personajes como "La Beba Galván", "Estetoscopio Medina Chaires" y "El Charro Amarillo", entre otros, es de las personas más preparadas y disciplinadas que haya conocido y por ello le reiteró su admiración y respeto.

Ante esto, el mismo Víctor Trujillo respondió el mensaje agradeciendo su apoyo.

"Querida Isabel. Agradezco cada palabra tuya, y los años felices e intensos que compartimos. Te abrazo con todo cariño", escribió.

Víctor Trujillo responde a ataques

Este domingo el comunicador y actor Víctor Trujillo respondió a quienes en redes lo acusaron de violador, acosador y misógino.

"Declaro: no soy violador ni acosador ni misógino. Quienes me conocen en lo personal y lo profesional, lo saben. Interpreto personajes, soy actor", inició su mensaje vía Twitter.

Lo anterior, luego de que los usuarios recordaran el programa "El mañanero", el cual era conducido por "Brozo", personaje de Trujillo.

Tal polémica inició el pasado 8 de marzo, cuando la senadora panista Kenia López Rabadán acompañada de "Brozo" publicó en su cuenta oficial un video en el que le pide mandar un mensaje a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer.

"A todas, absolutamente a todas porque no hay una que no ame, estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan y en el alma si me la abren, feliz 8 de marzo, marchen", expresó.

En respuesta, usuarios de la red social compartieron imágenes del programa en el que "Brozo" era acompañado de la modelo Ingrid Brans con el personaje de "La Reata" y quien portaba diminutos atuendos.

Usuarios lo acusaron de denigrar a la mujer y lo calificaron como machista e incluso misógino.

IM