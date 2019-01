Victor The Band, de regreso al terruño

Con un pie en Los Ángeles y el otro en Guadalajara. Con una vida inmersa en la cultura anglosajona pero el alma coloreada con los sonidos de México. Víctor Flores nació en esa megalópolis californiana hijo de dos tapatíos. Dos idiomas, una pasión marcada bajo el nombre artístico de Victor The Band.

Esas ganas de experimentar con diversos sonidos lo han hecho un trotamundos, aunque no olvida ni por un segundo donde se encuentran sus raíces. Tanto que ya tiene fecha para presentarse en nuestra ciudad: La cita es este 16 de marzo en el C3 Stage (Av. Vallarta 1488), donde presentará su nuevo material, titulado “México”.

“Nací en 1990 en Los Ángeles y viví allá hasta los 8 años. Sin embargo me considero tapatío de corazón, porque mis papás son de aquí y ellos me trajeron en mi infancia. Ahora llevo estas dos herencias culturales, aunque sí puedo decir que no hay otro lugar como México, que considero mi patria”, afirma Víctor en visita a la redacción de EL INFORMADOR.

Como Victor The Band, el artista presenta “México”, un material de 6 temas que en sus propias palabras “reflejan la evolución que ha tenido mi manera de crear (canta, toca instrumentos, compone y produce el material). Tengo 15 años haciendo música, y esta placa me deja muy satisfecho”.

“México” está construido íntegramente con temas en español, opuesto a la placa anterior del Víctor, “Growth”, una placa que era toda en inglés. A su cita con los tapatíos, el cantante presentará un show con una temática “muy mexicana. Me van a acompañar talentos como Salvador Curiel y Tyna Ros”, adelanta.

Añoranza y emociones

El 2019 abrirá para Víctor con la perspectiva de llegar lejos y a varias plazas de la República, aunque su visita a la Perla Tapatía será sin duda un pretexto perfecto para reencontrarse con su lado más mexicano.

“Me va a permitir mostrarle a la gente a qué le canto en mi nuevo disco”, agrega. En “México”, Victor The Band “me voy explorando lo que es el amor, los rompimientos, la añoranza por mi patria. Y en español no es fácil. Tenemos un lenguaje muy rico, con muchas palabras que no son sencillas de combinar de la manera adecuada”.

Entre las influencias que cita el cantante para darle firma a su carrera, cuenta a gente como John Mayer (“me encanta la manera en que toca la guitarra”), así como Emmanuel, Samo, Paolo Stefanoni y Pablo Preciado, integrante del grupo Matisse y con quien Víctor incluso trabajó el tema “Nadie como tú” para este material.

“El disco tiene como sencillo el tema ‘Barco de papel’, que es un tema que nació en Los Ángeles. Hago un viaje a las raíces de las cosas que nos duelen en la vida, y creo que al final se logra un tema muy catártico”, remata el intérprete.

Digital y algo más

El disco “México” ya se encuentra en plataformas digitales, aunque Victor The Band no descarta editarlo en formato físico pronto. “Sé que mucha gente prefiere digital, pero hay un encanto enorme en el disco, y me gustaría poder ofrecerlo eventualmente en ese formato”.

Sigue la pista de Víctor en sus redes sociales. En Facebook lo encuentras como www.facebook.com/victortheband.