Víctor González revelará los secretos del Acuario Michin

La pandemia del COVID-19 ha paralizado a diversos sectores, y documentar cómo este virus causa estragos y modifica las dinámicas habituales es el nuevo desafío de Víctor González, reconocido youtuber, quien ahora enfoca parte de su contenido en reflejar cómo el humano, el ambiente y la fauna conviven y retoman poco a poco sus actividades ante el aislamiento.

Víctor explica que acatando los lineamientos de sanidad, empieza a recorrer distintos lugares de México para abordar cómo los zoológicos y los acuarios, por ejemplo, han hecho frente a la pandemia y cómo sus actividades se mantienen y adaptan a la actualidad.

En próximas semanas Víctor González compartirá diversas cápsulas que, en colaboración y asesoría de la Asociación de Zoológicos y Acuarios de México (AZCARM), reflejarán también las distintas labores que se realizan al interior de estos espacios y que pocas veces son mostradas al público.

“Ellos tienen complicaciones, no pueden parar, tienen que seguir alimentando a los animales que se encuentran en los zoológicos, siguen con sus veterinarios y personal que cuida. Nace esta oportunidad de poder ir a conocer qué hay detrás de cada uno de estos sitios, para que las personas no solo conozcan el lado de entretenimiento”.

El youtuber, con más de dos millones de seguidores en su canal, explica que en este recorrido se integra al acuario tapatío Michin, en el que además de explicar las actividades principales de cuidado de sus especies marinas, también muestra su área especial dedicada a la necropsia de animales que fueron recuperados sin vida a causa del tráfico ilegal.

“Es muy importante compartir todo el trabajo que hacen en el Acuario Michin, nos tocó conocer cómo funciona cada filtro de los estanques que tienen y cómo los limpian, cómo cuidan a los animales, cómo es nadar con tiburones”.

Víctor revela que esta serie especial compartirá el quehacer de espacios como el zoológico de Morelia y Culiacán, el delfinario de Cancún, así como otros sitios de Chetumal y Campeche, por ejemplo.

Diversidad de contenidos

Víctor González resalta el crecimiento de proyectos digitales que, en este caso y raíz del confinamiento, animan a más personas a sumarse para brindar más variedad en temáticas y personalidades en plataformas como YouTube, aunque puntualiza que adentrarse al mundo de los youtubers es un reto que debe tomarse con seriedad y disciplina para cautivar al espectador y marcar una diferencia.

“Hay muchas personas que se quieren dedicar a la creación de contenido y para eso tienes que trabajar, tener disciplina y ese es el punto principal. No desistas cuando tienes pocas visitas, todos empezamos así, con un solo suscriptor. Entre más constante seas al estar subiendo videos, de hacer algo que te apasione, es cuando ves el resultado de todo lo que has grabado. No es una carrera de un mes para ver un resultado, es algo más de largo plazo”, finaliza.