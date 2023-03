Víctor González hace sus villanías en “El Amor Invencible”

De lunes a viernes a las 21:30 horas se transmite por la señal de Las Estrellas, el melodrama “El Amor Invencible”, una de las recientes producciones de TelevisaUnivision, protagonizada por Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar.

El melodrama narra la historia de “Leona Bravo” (Angelique Boyer), una mujer dispuesta a todo con tal de obtener justicia y recuperar a sus hijos.

En esta historia, producción de Juan Osorio, también participan: Leticia Calderón, Guillermo García Cantú, Marlene Favela, Juan Soler, Arcelia Ramírez, Luz María Jerez, Alejandra Ambrosi, Víctor González, Pedro de Tavira y Carlos Orozco entre otros. Mientras que el elenco juvenil está integrado por: Isabella Tena, Emiliano González, Ana Tena, José Daniel Figueroa, Karla Gaytán, Lukas Urquijo, Dalexa, Mikel Mateos y Daney Mendoza.

EL INFORMADOR conversó con Víctor González, uno de los villanos de esta trama, confiesa que repite con los antagónicos y este proyecto lo tiene muy emocionado. “Estoy muy feliz de que me toquen personajes así, tan villanazos, de colores, y eso me encanta, cada vez me gusta más y entiendo más el hacer estos personajes, todo se vuelve más divertido, y cobijado con un elenco como en el que estoy más en una novela de éxito como ésta, todo es más fácil”.

Víctor interpreta a “Calixto Peralta”, un hombre ególatra, que vive a expensas de su esposa “Camila” (Gabriela Platas), y del dinero que recibe de los “Torrenegro”. Le sirve a “Ramsés” (Guillermo García Cantú) para cerrar contratos de sus negocios ilegales. “Calixto” comenzará a ser infiel por medio de algunas aplicaciones de internet, y es ahí donde conoce a “Lola García” (Ana Tena), una joven ambiciosa que sólo lo utilizará como escalón para brillar en sociedad. Ella será su perdición en todos los sentidos.

“Él es un personaje que actúa un poco visceral, muy obsesionado e interesado al cual no le importa nada con tal de llegar a sus objetivos. Se casa con una mujer que no ama por ocupar una posición social y económica, vive en una casa en la que no es feliz, está sobajado por su suegro, pero aguanta vara porque quiere la posición. Y se dedica a un negocio de tráfico de personas que lo hace ser una persona deplorable y de lo peor. En este negocio conoce a ‘Lola’ quien lo hace perder la cabeza, de alguna manera se enamora y acabará enfrentando a todo el mundo por ella”.

Aunque “Calixto” es un villano, nada está servido en bandeja de plata y le va a tocar hacer sacrificios para llegar a dónde quiere, “es trabajador, pero es zalamero, queda como tonto frente a su suegro y trata muy mal a ‘Camila’. Dentro de sus villanías mostrará que también puede llegar a sentir algo”, en este caso con “Lola”.

Sobre los aprendizajes que ha obtenido al darle vida a los personajes antagónicos, le ha permitido identificar la maldad que existe en la calle, “En el caso de ‘Calixto’ es poner en claro las situaciones que estamos viviendo como la trata de personas y personificar gente así es aprender y educar a mi hijo de una manera decente y alertarlo a él, al igual que a mis amigas, y mi sobrinas y todos, que este tipio de gente existe”.

Con respecto al trabajo técnico de la producción, Víctor también aplaude la calidad y la manufactura de ésta, resalta que Juan Osorio está apostando por hacer menos escenas al día, pero con mejores ángulos, encuadres y fondos para darle al público lo que merece.