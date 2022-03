Vicente Fernández: ¿Qué pasaría si Televisa estrena la bio serie sobre el cantante?

Argumentando que no se trata de atentar contra la libertad de expresión, Marco Antonio del Toro, abogado que lleva el caso de la familia Fernández Abarca para que Televisa no transmita este lunes por la noche la serie “El último rey: el hijo del pueblo”, explicó que a la televisora sí se le notificó de manera oficial -desde el pasado viernes 11 de marzo- las medidas legales que los deudos de Vicente Fernández realizan para evitar que se lucre con la marca, nombre y fotografías del “Charro de Huentitán”.

“Si se desacatan por parte de Televisa, pues tienen consecuencias”

Durante el pasado fin de semana, la familia de Vicente Fernández, en especial, Cuquita Abarca, viuda de “Chente”, expresó su postura para dejar en claro que está en contra del contenido que realiza Televisa y otras empresas sin la autorización del cantante ni de la familia, por lo que este lunes el abogado Marco Antonio del Toro brindó más detalles, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, sobre cómo avanza el caso y lo que realmente se le notificó a Televisa mediante diversas instituciones enfocadas en proteger los derechos autor de artistas como Vicente Fernández.

“Quien presenta todas las acciones es la viuda de Vicente Fernández con el apoyo absoluto de cada uno de sus hijos, de Alejandro, de Gerardo y de Vicente. Ellos lo que le dan es un apoyo absoluto, porque quien tiene los derechos legalmente es la señora. Es un apoyo meramente moral, porque el apoyo jurídico no lo pueden hacer en virtud de que la señora es la heredera universal y albacea”, indicó Marco Antonio del Toro, al puntualizar que se actúa contra la serie porque están utilizando sistemáticamente el nombre, la imagen, la marca de Vicente Fernández para vender un producto.

El abogado recordó que en México existe el régimen de propiedad intelectual, respaldado por los artículos 27 y 28 de la Constitución Mexicana, así como la vigencia de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley de Derechos de Autor.

“Una cosa es que se pueda ejercer un derecho a la información, un derecho de expresión, cómo podrías tú estar sacando ahorita una fotografía de Vicente Fernández y hablando de él, pero cosa muy distinta es cuando se utiliza para vender un producto”, refirió Del Toro no solo al poner como ejemplo la serie de Televisa, sino también del libro de la periodista Olga Wornat y que es la base de inspiración para el melodrama que plantea Televisa teniendo a Pablo Montero como protagonista.

“En el libro que se utilizó como base para esta serie, en la portada se utiliza la imagen de Vicente Fernández y su nombre. No se está atacando en lo más mínimo, como dice el comunicado de Televisa-Univisión, al contenido de libro, lo que se está atacando es que vende a propósito del uso de una marca registrada y de un nombre que también se encuentra registrado”.

¿Cuáles son las acciones legales que ejecuta la familia Fernández?

De acuerdo con el abogado, se actúa contra la serie porque están utilizando sistemáticamente el nombre, la imagen, la marca de Vicente Fernández para vender un producto. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El abogado Marco Antonio del Toro explicó a Ciro Gómez Leyva que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) “resolvió dictar 10 medidas en contra de empresas de Televisa y de Editorial Planeta para efecto de que cesen de usar la marca, el nombre y fotografías para vender un producto. Ya se le notificó a Televisa Sociedad Anónima Bursátil, se le notificó a Televisa Sociedad de Responsabilidad Limitada (de Capital Variable), las medidas para que no puedan sacar”, detalló el abogado al recalcar que desde el pasado 11 de marzo se dio avisó de estas medidas teniendo como sede las instalaciones de Santa Fe”.

"No estamos ante un tema que se esté cuestionando el contenido del libro"

El abogado enfatizó que las medidas que impedirían transmitir la serie se respaldan por el IMPI, en tanto que las medidas vía el juez civil 10 de Guadalajara, también fueron notificadas el viernes pasado.

“El juez civil notificó en Guadalajara, el viernes, dejando un citatorio, notificó el jueves, pero como no estaba el representante legal, se notificó el viernes. También se notificó al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que no permita la transmisión, mediante el uso de la concesión, por ser un acto ilegal”.

Marco Antonio del Toro también expresó que respecto al comunicado que emitió Televisa-Univision, en donde aseguró no haber sido notificada de las medidas, explicó que esta empresa, con sede en Nueva York, no fue la demandada “porque no tiene titularidad respecto a la concesión en México del espectro radioeléctrico ante el Instituto Federal”, externó al aclarar que la demanda fue hacia Televisa Sociedad Anónima Bursátil, a Televimex Sociedad Anónima, Televisa Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Editorial Planeta S.A de C.V.

Entre las medidas que se han puesto en acción, el abogado señaló que son 10 enfocadas –desde el IMPI- al tema de marca, competencia desleal, nombre artístico registrado, uso de fotografías sin consentimiento de su titular.

“No estamos ante un tema que se esté cuestionando el contenido del libro, por lo menos no hasta ahora, en ninguna de estas acciones. Son notificaciones de autoridades federales y de un juez de los civil, que si se desacatan por parte de Televisa, pues tienen consecuencias”.

¿Qué pasaría si Televisa transmite la bio serie sobre Vicente Fernández?

Las sanciones que se contemplan, en caso de que se difunda o transmita la serie en televisión o streaming, es que las sanciones pueden alcanzar un monto aproximado de 20 millones por cada uno de los 10 procedimientos que se entablaron y “puede causar una clausura al establecimiento de 90 días” apelando al respaldo del IMPI, en tanto que desde lo civil también aplicarían multas y por conducta de desacato puede dar lugar a un “delito de desobediencia de particulares, además de los delitos de marca”, ya que no se tiene autorización del titular.

