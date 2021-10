Hace unos días una revista de circulación nacional publicó que Vicente Fernández tuvo muerte cerebral, sin embargo, su hijo Vicente Fernández Jr. desmintió la noticia y se dio a la tarea de retar a la periodista de comprobar la información.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, la periodista que publicó la información para la revista, tendría pruebas de que Vicente Fernández tiene muerte cerebral.

“(La periodista) se sostuvo. No se echó para atrás, yo hablé con ella y le digo ´¿qué onda?´ y dice: ´Gustavo, yo tengo todas las pruebas´”, reveló Adolfo Infante en el programa “De Primera Mano”.

Agregó que: “Eso me hace pensar, no me lo dijo ella, que tiene copia del expediente médico, o alguien que estaba, alguno de los médicos se lo dijo”.

No obstante, Gustavo agregó que él personalmente habló con los médicos del hospital donde se encuentra Viente Fernández y le dijeron que la información sobre la supuesta muerte cerebral es falsa.

¡#VicenteFernándezJr. desmiente muerte cerebral de su padre #VicenteFernández! Sin embargo, la periodista que publicó esa nota ¡asegura tiene pruebas!#DePrimeraMano��: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/QpWhiGUO8x — De Primera Mano (@deprimeramano) October 12, 2021

Sobre la publicación de la revista, Vicente Fernández Jr. lamentó que este tipo de noticias salgan a luz, pues son “inventadas” y su fin sólo es con afán de lucro. “Es un asco que engañen al público de tal manera”, agregó Vicente Jr.

De acuerdo al último informe médico de Vicente Fernández, “El Charro de Huentitán” permanece estable pero débil, tras poco más de dos meses desde su llegada al hospital.

“Su familia ha estado a su lado en este proceso de enfermedad desde su ingreso hospitalario, mismo que ha limitado la calidad de vida y ahora dependiente en forma continua de cuidados especializados de la salud”, se lee.

AC