Vicente Fernández: Confirman que Alejandro Fernández está en Guadalajara para ver a su papá

Dando seguimiento a la salud de su padre, Vicente Fernández Jr. acudió al hospital donde está internado el “Charro de Huentitán”, y aunque explicó que recién lo verá para conocer cómo avanza su condición, detalló que el cantante se encuentra bien.

“Va respondiendo muy bien mi papá, estamos contentos”

Destacó que su madre, Cuquita, también se mantiene al tanto de la salud de su esposo, además de confirmar que su hermano, Alejandro Fernández ya se encuentra en Guadalajara, pues el “Potrillo” tuvo que regresar de Europa para reencontrarse con su padre. Aunque Vicente Jr. no garantizó que su hermano ya hizo presencia en el hospital, trascendió que el intérprete de "Nube viajera" ya había llegado hasta al hospital de manera sigilosa.

"Todavía no nos dan el parte médico, necesito saber que me dicen ahorita. Va respondiendo muy bien mi papá, estamos contentos", indicó Fernández Jr. previo a ingresar al hospital.

Vicente Jr. informó que Vicente Fernández está en terapia ante lo delicado de la lesión tras su caída. ESPECIl

El estado de salud de Vicente Fernández

“Hasta ahorita no nos han dicho nada”

Respecto a la gravedad del estado de Vicente Fernández, su hijo recalcó que está en terapia ante lo delicado de la lesión que presentó a causa de una caída en su casa, ocasionando daño en las cervicales.

"Estamos preocupados, toda la familia, no nada más mi mamá. Está en terapia intensiva", recalcó Vicente Jr. al detallar que esperaran más instrucciones de los médicos. Descartó que su padre sea trasladado de momento a otro hospital.

"Intubado no está, tiene oxígeno, como todos los pacientes que están en terapia. Fue un accidente, se cayó en su recámara, no fue en el baño, y se pegó en el buró. No está operado más que de las cervicales (...) no somos los doctores nosotros, hasta ahorita no nos han dicho nada. Un paciente no se puede estar moviendo si está en terapia intensiva".

