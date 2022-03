Ante la demanda que la sucesión de Vicente Fernández, representada por Refugio “Cuquita” Abarca, viuda de “Chente”, ha realizado en contra de Televisa para que la serie “El último rey. El hijo del pueblo” no salga al aire, Luis Chávez, abogado de la familia Fernández, en entrevista con EL INFORMADOR, descarta que Netflix o la televisora colombiana Caracol –que también desarrollan una serie biográfica del cantante- estén involucradas en las medidas precautorias impuestas ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) y el juez décimo de lo civil de Guadalajara.

Al cuestionar al abogado Luis Chávez si el estreno de la serie de Televisa ocasionaría conflictos entre el acuerdo celebrado por la familia Fernández y las productoras Caracol-Netflix, éste responde: “Un incumplimiento de contrato no lo creo, porque no hay una sola conducta por parte de la familia Fernández que los coloque en esa situación, no están haciendo absolutamente nada para desconocer ese contrato. Quizá, eso sí, se presente un escenario de competencia desleal también por parte de Televisa frente a esa empresa que sí pagó por el uso de la marca y la imagen de Don Vicente y que obtuvo su autorización en vida”.

Televisa no ha sido la única notificada por los abogados de la familia Fernández, pues a través del IMPI la Editorial Planeta, que publicó el libro “El Último Rey”, de la periodista Olga Wornat, y en el cual está basado el guion de la serie de la televisora de Chapultepec también tendría consecuencias, pues el abogado Luis Chávez señaló que Planeta no ha respondido; sin embargo, la editorial aclaró a este medio que hasta el cierre de esta edición no hay información al respecto. El abogado añadió que entre las consecuencias a la editorial, ésta tendría que retirar del mercado propaganda o contenidos que contengan la marca registrada e imagen de Vicente Fernández, así como a posibles sanciones económicas.

“En el libro publicado por editorial Planeta, que escribió la señora Wornat, se utiliza también la marca registrada de Don Vicente Fernández y en la portada aparece su imagen, ambos hechos se dieron sin el consentimiento de Don Vicente Fernández y en consecuencia se encuentra en la misma violación en que incurriría Televisa con su serie”.

Partiendo de que la serie de Televisa está basada en el libro de Wornat, Luis Chávez refiere que previo a la publicación del libro existió un acercamiento de Televisa con Vicente Fernández a fin de conseguir los derechos para una producción, pero al ser rechazados se hizo el lanzamiento del libro de Wornat en diciembre del 2021 bajo el sello de Editorial Planeta, la cual no ha respondido a la notificación que el IMPI le dirigió por hacer uso indebido de fotografías no autorizadas por la sucesión de Fernández.

“A decir de la familia de Don Vicente, hubo una serie de acercamientos por parte de Televisa, de manera previa a que Don Vicente firmara el contrato con Caracol, y en esos acercamientos pretendían primero que les autorizara a utilizar su imagen y su marca registrada de forma gratuita en esta bioserie, después ofrecieron una cantidad de dinero, que no sé cuál es, pero entiendo que la decisión de Don Vicente en vida fue que no estaba dispuesto a que Televisa produjera esta bioserie y utilizara su imagen con su marca, y a raíz de eso, se escribe el libro al vapor; en enero aparece Televisa diciendo que había adquirido los derechos del libro; sin embargo, de las propias entrevistas que han dado los actores de esta serie, señalan que ellos, desde octubre, ya estaban ensayando los diálogos, eso permite inferir que este tema de la compra del libro, que supuestamente ocurrió hasta enero, en realidad ocurrió desde antes de que el libro fuera publicado”.

Invalidan enfoque periodístico como argumento

Visualizando que esto marque un precedente en cómo se aborda la vida y legado de un artista cuando no hay una autorización de por medio y hay intereses de lucro, Luis Chávez Coronado, abogado de la familia Fernández, reafirma cuáles serían las consecuencias si es que Televisa estrena la serie “El último rey. El hijo del pueblo”, al señalar que se podrían aplicar multas hasta por 20 millones de pesos por cada una de las 10 medidas cautelares desde la IMPI, así como la clausura de las instalaciones referentes a Televisa.

“Lo que nosotros estaríamos haciendo –si la serie de Televisa se transmite- sería notificar a las autoridades para que procedan a imponer la sanciones, y en su caso analizaremos si subsiste esa conducta se tendrá que denunciar el posible delito de desobediencia a particulares”.

Respecto al argumento de que la serie de Televisa tiene un enfoque periodístico, el abogado Luis Chávez puntualiza que este argumento es falso al no estar en un contexto informativo, pues “una cosa muy distinta es un producto televisivo, que es como una especie de novela, que está siendo empleado con fines de lucro”.

JL