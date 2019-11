Viajan con orquesta en el submarino amarillo

La magia del cuarteto de Liverpool resonará este domingo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas con el espectáculo Yellow Submarine, la película, donde se proyectará la emblemática cinta con música en vivo. Para darle vida a la partitura habrá dos ensambles musicales, uno de ellos es Ars Orquesta, cuyo director Manuel Cerna platicó: “Es una celebración del 50 aniversario del estreno de esta fantástica y peculiar película de los sesenta. Fue producida por uno de los más importantes productores en la historia del rock, George Martin. Toda la música original de esta versión fue escrita para la película por Martin, más las intervenciones de The Beatles”.

Manuel comentó que el grupo tributo a los Beatles que los acompañarán son The Wigs: “Es un referente de interpretación de las piezas de The Beatles en México y América Latina. Han estado en Abbey Road y en Liverpool. Interpretan a gran nivel y con gran fidelidad todas las piezas”. En el álbum homónimo de The Beatles (donde está parte de la música que sonará este domingo) hay temas clásicos de su repertorio, como “Yellow Submarine”, “All Together Now” y “All You Need Is Love”, entre otros.

Sobre la música original que se escucha en la cinta dirigida por George Dunning, Serna dijo: “Pasa por diferentes estilos musicales. George tuvo una formación académica. Una vez que aparecen los momentos musicales de The Beatles es cuando interactuamos con el grupo”.

De la alianza con la agrupación, Manuel comentó: “Desde que tuvimos el primer ensayo hubo una sinergia inmediata. Han tocado con diferentes orquestas. Estamos muy congeniados como equipo, todos tienen mucha convicción. A todos nos gusta, lo disfrutamos, es evidente que se transmite y traspasa al público”.

Ars Orquesta cuenta con 32 músicos, en un rango de edad entre 20 y 40 años: “Es un rango joven, pero todos los músicos de nuestra orquesta son profesionales, egresados de escuelas”. The Wigs es un cuarteto, como The Beatles.

Más música, más cine

Además de la dirección de Ars Orquesta, Manuel es el productor del evento. Este show sigue la línea en la que han trabajado: “Empezamos este proyecto hace dos años y medio. Nuestro debut fue con ‘Amélie’, después ‘El extraño mundo de Jack’, luego ‘El viaje de Chihiro’, ‘Jurassic Park’, un especial de navidad que volveremos a promover, ‘El expreso Polar’”. Este proyecto representa un nuevo reto, pues incluye un nuevo elemento con la banda en vivo: “Además es un proyecto donde no es exclusivamente de la forma tradicional en que se interpreta. Aquí es una película que fue concebida de esa forma, en todo el tiempo hay pasames, momentos musicales muy afectivos y evocativos”.

Después de este espectáculo presentarán “El expreso Polar” en Guadalajara, el 20 de diciembre. Para el 2020 ofrecerán nuevas producciones: “El tema del rock no se va a quedar con The Beatles, es el comienzo: tenemos preparada una sorpresa que presentaremos en junio”, adelantó Manuel.