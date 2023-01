Erika Fernández, además de ser modelo y actriz, también se dedica a rescatar animalitos. Y justamente su pasión y empatía por ellos, la llevó a crear su propia fundación “Amor sin raza”, proyecto que no sólo busca adoptantes y mascotas extraviadas, sino que también tiene la intención de ayudar a todo aquel que lo necesite.

La gran labor de Erika es tal, que ViX+ lanzó la serie “La loca de los perros”, un reality show de ocho episodios de aproximadamente media hora cada uno, disponibles desde el 12 de enero en la plataforma; ahí la actriz le comparte al público su día a día mientras rescata animales.

En entrevista con EL INFORMADOR, la colombiana, quien nació en Estados Unidos, pero que ahora radica en México, cuenta sobre su amor por los animales y esta experiencia que está viviendo con el lanzamiento del reality: “Es algo muy bonito lo que me está pasando, es un sueño cumplido, llevo muchos años imaginándolo y trabajando para que se hiciera realidad. No llevamos ni una semana de que salió y todo el mundo enloqueció, me han etiquetado viendo la serie con sus perros”, expresa además que la gente le ha escrito para decirle que quieren apoyar y seguir a los rescatistas que como ella, hacen una gran labor. “Para mí es una gran alegría poder mostrar lo que hago y lo que hacemos todos los rescatistas”.

En cada capítulo se narran diferentes casos que abordarán temas como el abandono, las adopciones especiales (perros ciegos, amputados...), casos de maltrato y rescates extremos donde el público verá a Erika reunida con el equipo de su fundación “Amor sin raza”, rehabilitando a los perros y presentando su evolución.

“Cada episodio es un caso particular que escogimos con base en (situaciones) que son más comunes y que de pronto la gente no sabe cómo actuar, porque la mayoría de las personas de pronto ven un perrito y suben la foto (para avisar de que está vulnerable), pero no saben el proceso de lo que hay que hacer cuando te encuentras a uno, cuando ya lo tienes o cuando tiene cierto tipo de enfermedad. En estos ocho episodios, la gente podrá conocer del rescate a través de mis ojos y se va a enamorar de estos casos muy particulares”.

Además, en los capítulos también se puede ver la gran relación que Erika ha fomentado con su madre. “Con mi mamá todo ha sido muy divertido, ella era de las primeras que siempre me decía que yo estaba loca. Ella vivía en Colombia y ya vive en México, pero un día llegó a mi casa y me dijo que necesitábamos hablar, me sentó en el comedor y me dijo que estaba preocupada por mí”, le cuestionó por qué tenía tantos perros y si no quería tener una familia.

“Entonces, cuando tuvo la oportunidad de vivir en México y ver lo que hago, porque me llevaba para todos lados, fue que en la serie pasó algo muy particular y es que ella por fin entendió por qué yo hago todo esto y por qué ayudo”. Su mamá se conmovió a tal grado que ahora le pregunta que hay que hacer para ayudar a los animalitos, “ella ya se ha vuelto una loca de los perros también (risas)”.

La fundación de Erika tiene siete años y trabaja arduamente para que los perros tengan un hogar, un refugio para ella no es una prioridad porque explica que los animalitos necesitan ser amados y respetados. Entonces, los refugios sólo deben ser temporales. Comparte que además hay un fenómeno que es que la gente se exalta cuando ve a un perro en una situación difícil, pero cuando ese animalito está a salvo, la gente pierde el interés sobre él y se enfoca en otros animales que viven situaciones complicadas, por lo que también incentiva al público a tener empatía por las mascotas que ya están rescatadas y que necesitan de un hogar.

Ella les da seguimiento a las adoptantes, pues cada animalito que entrega es porque de verdad estará cuidado y protegido, no sólo se trata de adoptar, pues hay que seguir una serie de recomendaciones y requisitos para que la mascota en cuestión siempre esté sana y salva.

¿Cómo puedes ayudar?

“Amor sin raza” es una comunidad que ama y respeta a los animales. Su labor no es sencilla y mucho menos barata, por lo que la ayuda de las personas les permite seguir construyendo sueños y #emparejadogs.

No importa si es “mucho” o “poco” lo que cada quien pueda aportar, ya que puede ser desde un peso, un costal de croquetas, juguetes o incluso tiempo para poder pasear o apoyar a los perritos nos ayuda.

¿Quién es Erika Fernández?

Nacida en Estados Unidos, su infancia la vivió en Colombia y ahora radica en México. Empezó su carrera como modelo y actriz, es fan de las artes marciales mixtas, de los tatuajes y tiene una personalidad extrovertida.

Y “La loca de los perros” además de ser una serie de rescate animal, también presenta a Erika como una “Wonder Woman”, quien dedica no sólo sus días, sino su vida entera a darles una nueva oportunidad a todos los perros que no han tenido la mejor de las suertes.

