La noche del 16 de mayo se dio a conocer el fallecimiento de la conductora Verónica Toussaint, esto después de tres años de luchar contra el cáncer de mama.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva, quien a través de su noticiero en Imagen Noticias lamentó su partida y mandó condolencias a sus familiares.

Aunado a ello, diferentes personalidades del mundo del espectáculo se pronunciaron al respecto con emotivos mensajes.

Durante el programa "El minuto que cambió mi destino" con Gustavo Adolfo Infante, la presentadora contó cómo fue su lucha contra el cáncer de apéndice , diagnosticado 20 años antes, y el de mama.