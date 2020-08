Verónica Castro despide a "El Loco" Valdés con emotivo video

"Encantador, coqueto, atrevido y divertido", estas son algunas de las cualidades con las que Manuel "El loco" Valdés conquistó a Verónica Castro en 1973; así lo confesó la actriz en 2016 durante una entrevista con la periodista Elena Poniatowska.

"Me enamoré de lo coqueto y de lo ocurrente que era, de lo caballeroso y lo culto", dijo Castro, quien en ese entonces estudiaba Relaciones internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Hoy, tras su fallecimiento, a los 89 años, la actriz escribió en su twitter e Instagram un mensaje en memoria de su querido "Manu".

El romance entre Verónica y Manuel

"Tenía pareja y había tenido como ocho parejas más"

"El Loco" conoció a Castro durante la puesta en escena "Don Juan Tenorio", desde entonces él ya era un "Don Juan" (seductor de mujeres) y logró enamorarla sin que sus 22 años de diferencia lo impidieran.

"Yo estaba muy chamaca, estudiaba en la UNAM y él estaba en el programa 'Operación Jaja'. Entré a los 14 años, lo fui conociendo y empezamos a hacer teatro", contó Verónica a Poniatowska.

Un año después de conocerse, en 1974, nació su hijo Cristian Castro, pero el encanto entre la pareja se había terminado tiempo atrás, cuando Castro descubrió una parte de él que no conocía.

"Me enteré de su verdadera vida. Tenía pareja y había tenido como ocho parejas más, y Cristian iba a ser el hijo número 13 que tendría".

La realidad es que durante su vida, el intérprete de "El tigre negro" tuvo 12 hijos y nunca negó su fama de mujeriego, pero fue esta la razón que lo alejó de quien fue su gran amor.

"A la mamá de Vero no le gustaba mucho el asunto, porque además yo nunca engañé a nadie y le dije que tenía hijos aquí y allá, nunca le mentí, ella sabía todo pero entonces yo preferí (terminar la relación) y ella también, porque si no mató a mis dos señoras y a todos mis hijos al irme con ella y eso no se podía hacer", dijo durante una entrevista para Ventaneando en 2018.

"Puro amor, un lapso muy bonito el que pasé con Vero, muy muy bonito, el tiempo que estuvimos juntos fue maravilloso y a través del tiempo me doy cuenta que fue mejor que nos separáramos, la dejé que evolucionara y evolucionó como lo ha hecho, maravilloso", agregó en aquel entonces.

Por esta razón la también conductora decidió ser madre soltera y dejó que Cristian conociera la identidad de su padre hasta que tuvo cinco años. Durante mucho tiempo se especuló que los dos actores tenían constantes pleitos y malentendidos y que incluso Cristian no se llevaba bien con su papá, hecho que más tarde el cantante negó.

En 2015 se reencontraron en el bautizo de su nieta, la hija menor de Cristian Castro, Rafaela y en 2017 luego de que le diagnosticaron cáncer de piel al comediante, la actriz reconoció que estaba en contacto con la familia y deseaba su bienestar.

AC