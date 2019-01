Verónica Castro desea feliz año mientras escucha a Cristian Castro

La actriz mexicana Verónica Castro, una de las más reconocidas a nivel mundial, deseó a sus seguidores un feliz 2019 mientras escuchaba un tema de su hijo Cristian Castro.

"Feliz año, el mejor de todos. Nos hace mucha falta estar bien, echarle ganas"

“Para que no digan que no, que no les doy nada y que no les mando saludos o no los quiero, hasta con música de Cristian, aquí en el coche, les mando a decir con todo mi cariño y amor: gracias por todo el cariño y apoyo que siempre me dan”, expresó a través de un video.

Mientras se escuchaba el tema “Llorar por dentro” en la voz de Cristian Castro, “La Chapis” dijo que ya no sabe qué hacer con tanto amor que le dan sus fans.

“Lo único que puedo decirles es que aquí estoy para servirles siempre y que si Dios me permite y me presta salud, aquí estaré para ustedes. Feliz año, el mejor de todos. Nos hace mucha falta estar bien, echarle ganas”.

Antes de concluir el video, se percibe que el automóvil en el que viajaba Verónica Castro cae en un bache, por lo que a ella se le escucha una breve exclamación.

Para explicar lo sucedido, escribió: “Empezamos el año nuevo con mucho amor, cariño y un empujón extra. Me fui al hoyo. ¡Literalmente!”.

