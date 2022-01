Valeria Wolf, creativa “Entre las nubes”

La intérprete tapatía Valeria Wolf arrancó con su carrera musical con “Entre las nubes”, un EP que contiene seis temas, tres de los cuales son de su autoría y el resto compuestos en colaboración con Moisés Plazola, quien también es el productor del material que desde el pasado mes de noviembre se promueve en el mercado digital y del cual se desprende el sencillo “Coloreados”, que estrena el 20 de enero.

La preproducción de Entre las nubes se llevó a cabo en Guadalajara y la grabación en Ciudad de México. Destaca que el disco contiene canciones en español e inglés -como el sencillo “Honey”-, dejando apreciar un sonido que es una mezcla de pop predominante, con elementos que provienen del jazz y el soul.

Valeria Wolf confiesa que desde pequeña, “siempre me gustó cantar, pero lo ocultaba porque me daba pena, y yo lo veía como algo que sería una ocupación secreta. Ahora, al salir de la prepa, cuando tuve que ponerme a buscar una carrera en serio, me pareció que era lo que debía, sólo estaba la música, y ya había estudiado pero hice un año pre-universitario en una escuela especializada”.

“Después de pasar por un periodo de depresión muy agudo de la secundaria a la preparatoria, cuando reanudé mis estudios de música volví a sentir cosas que no había dejado de sentir desde hacía mucho. Decidí entonces ponerme a escribir mis canciones”, agrega. Agradece el apoyo de Moisés Plazola, quien la ayudó a acelerar el proceso de grabación.

El plan inicial para la distribución de “Entre las nubes” “era ir sacando una canción por mes”, refiere Wolf, “pero se nos cruzó la navidad y las fiestas de fin de año, por eso el último sencillo aparecerá en enero, con el EP completo”.

La cantautora espera “iniciar la grabación de un disco nuevo en febrero, de lo cual estaremos subiendo muchas cosas a mis redes sociales, para que estén al pendiente”. En Facebook se encuentra como https://www.facebook.com/valeriawolfmusic/.

MQ