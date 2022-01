The Weeknd desata sus demonios en su video “Gasoline”; aquí te contamos lo que representa

The Weeknd estrenó este martes el esperado videoclip de "Gasoline", uno de los temas que viene incluidos en su más reciente disco “Dawn FM”, su proyecto se publicó el pasado viernes y representa la espera en el purgatorio a la expectativa de la llamada celestial.

El video de The Weeknd contó con la dirección de Matilda Finn, que tomó el relevo al relato que se inició con el primer sencillo “Take My Breath” que presenta al canadiense caracterizado como un anciano que tras morir se tiene que enfrentar a sus demonios.

¿Qué significa "Gasoline" de The Weeknd?

El artista es literalmente cuestionado por una versión más joven de sí mismo en medio de una fiesta entre luces que generan un ambiente tétrico que muestra una cara siniestra de cada participante, transformados en bestias.

The Weekend explicó en una entrevista, todo el disco de "Dawn FM” fue concebido como si el paso por el purgatorio fuera amenizado por una emisora de radio que busca ayudar para que los que llegan puedan hacer un examen de conciencia en su camino “hacia la luz”.

En un giro inesperado, los ritmos que tiene “Gasoline” son opuestos a los que tendría habitualmente un proyecto mercadotécnico.

En el disco de The Weeknd podemos encontrar colaboraciones como la de Tyler The Creator y Lil Wayne, así como la de Oneohtrix Point Never, co productor y compositor junto a The Weeknd de gran parte de los temas además del actor Jim Carrey, que ejerce de locutor de la ficticia emisora.

En el repertorio aparece también el legendario Quincy Jones, productor de los discos que más han caracterizado la carrera de Michael Jackson: "Off The Wall", "Thriller" y "Bad".

