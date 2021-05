Vadhir Derbez "exorciza" demonios en  Hollywood 

Llegar a las grandes ligas de Hollywood ha sido una experiencia peculiar para Vadhir Derbez, quien además de tener su debut junto a la leyenda Guy Pearce (“Memento”), también explora por primera vez el terror con “Exorcismo en el séptimo día” (“The Seventh Day”), filme dirigido por Justin P. Lange (“The Dark”), que llegará a la cartelera hoy 20 de mayo.

Filmada en Dallas, Nueva Orleans y Los Ángeles, Vadhir Derbez relata en entrevista para EL INFORMADOR, los procesos que experimentó para dar vida a “Daniel García”, un joven sacerdote que, animado por iniciarse como un religioso especializado en los exorcismos, tendrá que aprender que expulsar a los demonios no están fácil como creía, mientras también lidia con sus propios monstruos emocionales para no desistir en el camino.

“Me van a ver en un personaje muy distinto a lo que están acostumbrados, hablando en inglés. Estoy muy contento de poder estar en este proyecto que tanto tiempo me ha tomado, estar en Estados Unidos picando piedra, está muy rico el poder estar en algo que también me rete de esta manera, un proyecto de terror que no me había tocado hacer”.

Vadhir recuerda que para adueñarse del padre “Daniel García” inició el proceso desde cero, acudiendo al casting para demostrar que su versatilidad actoral también es capaz de ofrecer un personaje sombrío y con actitudes corporales muy distintas a las que domina a la perfección en la comedia física.

“Les gustó mi trabajo, platiqué con el director, todo fue fluyendo bastante bien, para mí fue una súper sorpresota, fue padrísimo”, explica Vadhir al resaltar que el cine de terror es por mucho uno de sus géneros favoritos fuera de los sets de filmación; incluso, previo al rodaje acudió a distintas iglesias para impregnar a su personaje ese toque inicial de serenidad y devoción.

“Me encantan las películas de terror, me fascinan, sí soy muy fan de que me asusten, siempre busco una buena película de terror que sí me meta mis buenos brincos. Sé que ésta también será una película que le guste a mucha gente, sé que va a asustar a bastantes personas”.

Aunque considera que en el terreno de la comedia tiene una conexión más personal con sus personajes al tener un carácter siempre relajado y creativo fuera de cámaras, en el caso del “Exorcismo en el séptimo día” Vadhir Derbez encontró a un personaje totalmente distante con su forma de ser.

“Cuando hago cosas de comedia, yo soy muy bobo en la vida real, me encanta estar haciendo cosas, tengo un humor muy negro y sí le meto un poco de mi personalidad a los personajes, pero en este caso, ‘Daniel’ es una persona más callada, que vive una vida de servicio, que tiene un gran peso encima y que está tratando de quitarse al ayudar a otras personas. Me gustó mucho poder ver eso en pantalla, ese cambio, ver ese arco de crecimiento de cómo él va encontrando su propia voz, rompiendo con esas cadenas”.

La trama de “The Seventh Day” se sitúa en el año 1995 y gira en torno al padre “Daniel García”, interpretado por Vadhir, personaje que accede a convertirse en voluntario para realizar exorcismos, acción que se convierte en una especie de batalla personal para lidiar con los crecientes casos de posesiones demoníacas.

Una conexión distinta

Acostumbrado a un trabajo corporal riguroso en la comedia, en donde las expresiones faciales son una herramienta para la trama, Vadhir Derbez enfrentó una dinámica diferente en el extremo, generar con su mirada y el silencio escenas claves para desatar la tensión y el suspenso necesario de la historia.

“Es difícil y complicado, pero es 100 por ciento actuación y concentración al estar en el momento, el poderte meter realmente en el papel, en lo que está pasando, entregarte como actor a lo que estás haciendo para que no se vea falso. Sé que cuando estoy en escenas tensas, realmente me meto, me dejo ir de manera hasta que sudo, me pongo rojo. El cuerpo es parte de lo que estás haciendo, no es nada más la mirada o cara, sí es una cosa física que cambia todo tu semblante”.

Escena de la cinta "Exorcismo en el séptimo día", en la que se ve a Guy Pearce y Vadhir Derbez.

No suelta la música ni los viajes

A la par de abrirse oportunidades en Hollywood, Vadhir Derbez avanza en su carrera musical con el lanzamiento de “Buena suerte” (con Mario Bautista y Yera) y “Luna” (junto a Ir Sais), que se han posicionado en las plataformas como YouTube sumando más de tres millones de reproducciones, además de alistar una colaboración especial con Ximena Sariñana.

Aunado a la música, Vadhir estrena hoy 20 de mayo, en Amazon Prime, la segunda temporada de la serie “De viaje con los Derbez”. En esta ocasión, la familia se olvida de Marruecos para subirse a una casa rodante con la cual recorrerán los principales parques de Estados Unidos; sin duda, el drama, la comedia y algunos momentos espirituales estarán presentes. Cabe señalar que los primeros cuatro episodios estarán disponibles desde hoy, y los tres restantes el 27 de mayo.

