Va por una gran velada

La comunicadora Gloria Calzada hoy tendrá una noche redonda. Será la encargada de llevar el hilo conductor del espectáculo masivo “Plácido en el alma: un concierto para la historia” en el Estadio Tres de Marzo en punto de las 19:00 horas. Esta velada que tiene como anfitriones a Plácido Domingo y Alejandro Fernández, hará desfilar a un cúmulo de estrellas de la música y el arte como el orgullo tapatío Isaac Hernández y figuras importantes como Juanes, Ana Torroja y Andrés Calamaro, entre otros.

Gloria ya tiene listo el outfit para la velada, un diseño del tapatío Abel López, además de unos zapatos que la tienen enamorada. Y como cereza del pastel, la también productora y conferencista estará celebrando el cumpleaños de su novio, así que más contenta no puede estar con esta magna gala.

“Curiosamente hablé con Rebecca de Alba, quien es tan amorosa, y me dice, ‘como tú y yo sabemos, este tipo de eventos ya no son tan usuales como antes’. Y es verdad, han cambiado muchas cosas, un evento de esta naturaleza con este nivel no se da tan frecuentemente, y que me hayan elegido para conducirlo, me llena de orgullo y me entusiasma enormemente”.

Enfrentarse a una audiencia masiva es un reto, pero Gloria es una experta en saber llevar la comunicación con el público, toda una vida de experiencia profesional la avala. “Por supuesto que estoy nerviosa, sé que me despertaré temprano porque cuando me pongo nerviosa ya no puedo dormir. Estoy preparada, además, tengo la plena libertad de presentar a los artistas como yo lo considere correcto, nadie me ha dado un guion”.

Gloria considera que la labor de un conductor es darle el protagonismo que requiere al evento y a los invitados. “No se trata de irse a echar un ‘choro’ en el escenario. En realidad, la gente viene a ver a los artistas y yo soy solamente un conducto para que haya una fluidez y suceda una cosa tras otra. Pero tiene que ser de una manera con mucho ritmo, tiene que ser breve y respetuosa para el público, salir y hablar más de lo necesario siempre me ha parecido que no es profesional, porque no es mi show, no me vienen a verme a mí y estas cosas un conductor siempre las tiene que tener muy presente. Las estrellas son las estrellas y uno tiene el honor de estar parado en el mismo escenario con ellos, pero la labor es muy específica”.

Sobre la figura que representa Plácido Domingo, Gloria sabe que siempre donde él se para, irradia todo a su alrededor. “Todo lo que sé de él, es adorable. Cuando fue la inauguración del Auditorio Telmex aquí en Guadalajara, yo lo presenté, lo más que tengo con él es una foto donde nos estamos dando la mano, así que no tengo una anécdota que pueda referir, pero con los artistas que van a venir, he tenido un acercamiento con algunos de ellos para preguntarles justo eso, saber por qué vienen a acompañar a Plácido Domingo, cómo se vinculan y están cerca de él y lo que resaltan es que él es un tipo adorable que siempre está viendo cómo ayudar a alguien, por ejemplo, entre todas las estrellas, va a venir a cantar una chavita que se llama Sofía Carmona que ganó en un concurso que convocó la plataforma Vibuk de Antonio Banderas y Plácido le hizo un espacio a ella en su fiesta. Plácido Domingo tiene una generosidad impresionante, es un tipo amoroso, generoso y caballeroso, es un portento de señor y me siento especialmente honrada de ser conductora este domingo”.

Un show con causa social

Con la realización de este espectáculo la Fundación Real Madrid será beneficiada con lo recaudado en taquilla a beneficio de programas sociales para zonas marginadas de América Latina, incluido México. “La fundación tiene escuelas, actividades e iniciativas altruistas no solo en Europa, también en América y se ha ayudado a muchos niños y niñas a través de los programas que evidentemente tienen una dirección principalmente deportiva, pero también abarcan otras áreas lúdicas en la que los niños y adolescentes sí están entretenidos e interesados, tienen menos tiempo para estar pensando en otras cosas, así que son puras buenas cosas con Plácido Domingo”.

Lo que viene para Gloria

Con su programa en YouTube “Puro Glow”, Gloria estará celebrando el primer año del concepto en el mes de mayo y está reuniendo grandes regalos para obsequiarlos al público fiel que la ha seguido con sus cápsulas. “Uno recorre caminos nuevos y éste lo es para mí, tengo dos adorables socios, pero al final, la decisión del contenido es mía y asumo la responsabilidad en cualquier circunstancia y contexto. Entonces, ahora sí que literalmente le voy tanteando el agua a los camotes, sé lo que quiero decir y cómo lo quiero decir, lo que va variando y donde puedo jugar un poco más es cuando decido qué va primero y qué va después”. Está interesada también en saber las cuestiones técnicas de tener un canal de YouTube como los algoritmos. Hacia el Día Internacional de la Mujer que es el próximo 8 de marzo, Gloria estará ofreciendo conferencias para conmemorar la fecha tan especial.