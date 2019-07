Una voz contra el desamor

La cantante hondureña Katheryn Banegas visitó Guadalajara luego de su paso por la edición 2018 de “La Academia”. Con nuevo sencillo bajo el brazo, “Amor suicida”, la vocalista platicó sobre este nuevo tema que comparte con sus fans: “Desde enero estuve con la letra. Junto con la disquera, Universal, les platiqué que quería cantar algo de desamor. Es algo que me gusta mucho interpretarlo, no vivir el desamor”.

La cantante agrega que para este tema “grabé varias maquetas, también buscaba la parte del género. Estuve en ‘La Academia’ y ahí canté de todo. No sabía si cantar con mariachi, banda, pop o urbano. Me di cuenta de que si cantaba banda me iban a encasillar como la nueva chica de banda. Decidí irme más por la balada pop. Ya que estuvo la canción, cuando me gustó, la grabamos con Fernando Laura, que ha trabajado con muchos artistas buenos”.

Entonces, durante la creación del tema, vino un chispazo de creatividad. “En la producción me di cuenta de que le hizo algo diferente, un toque urbano: Me gustó mucho el sonido, era muy diferente a lo que yo esperaba. Yo le agregué otras cosas, las texturas dentro de la canción. Al final quedó la canción y cambié el nombre a ‘Amor suicida’”.

Aunque no le gusta vivir esas historias de desamor, sí hay cierta inspiración personal: “Alguna historia del pasado, me sentí identificada, pero la historia la amplié. Es una letra de desamor, pero un amor triunfante, la chica que cuenta la historia sí sufrió de desamor, pero se da cuenta de que estaba cegada, de que la única culpable del amor suicida era ella. Ella tiene el poder de decir basta”.

La cantante agrega que “el amor suicida es cuando la gente está muy cegada por un amor tóxico y decide matar sus sueños por perseguir a la otra persona. Es una dependencia, no ser uno mismo. El mensaje es de amor propio”.

Un momento determinante

Su paso por el programa de “La Academia” fue de gran aprendizaje, considera la cantante: “Me dedicaba a otra cosa. En el 2017 me gradué como abogada, en 2018 empecé a estudiar medicina. A mitad de año aparece el casting de ‘La Academia’, y fue algo que me transformó en muchos sentidos, crecí en lo artístico, en la seguridad, a perder prejuicios, solté miedos. Cuando salí, caí en cuenta del boom que tenía ‘La Academia’, todas las personas que me estaban apoyando”.

“La Academia” fue también un descubrimiento de su voz en otros géneros: “Nunca creí cantar banda o mariachi. Fueron los mejores, no pensaba que cantaría esos géneros, pero me sentí como mexicana. Fueron las noches en las que mejor me fue. Tengo pensado en algún momento cantar mariachi y banda, mi voz se presta para eso y lo disfruto muchísimo. Nunca pensé tampoco que me iban a poner a cantar reggaetón. Fue un desafío, creo que lo hice bien”.

“La Academia” fue una oportunidad para que Katheryn retomara su pasión por el canto, misma que descubrió desde la infancia: “Desde los nueve años me di cuenta de que podía cantar. Fue en un minifestival de la escuela, me metí en todo, era la niña de excelencia académica, presidenta de aula”.

“Me metí al festival para ver si podía participar. Estaba cantando y se me olvidó parte de la canción. Me dio mucha pena, mejor me fui a jugar. Fue bochornoso para mí, pero al final del concurso me dijeron que fui el primer lugar. A partir de ahí me di cuenta de que podía cantar: empecé a representar a la escuela y seguí ganando primeros lugares. En la adolescencia me dediqué muchísimo al canto. Cuando empecé la universidad lo dejé de lado”.

Ya piensa en el futuro

Tras la promoción del actual sencillo, Katheryn buscará grabar un nuevo tema: “Estoy pensando en lo próximo, el siguiente sencillo. Quiero darle sucesión a lo que es ‘Amor suicida’, una historia real, qué pasa después con la alegría de liberarse de una persona que nos tenía apagadas. Quiero tener un concepto, y no cantar sólo baladas, hacer fusiones con diferentes géneros”.

La cantante incluiría géneros mexicanos, además de sus influencias nacionales, cercanas a la música caribeña. Tras publicar más sencillos lanzará su primer disco.