Fátima Domínguez comienza su sueño en la música

El pasado lunes 1 de julio, Fátima Domínguez de 22 años y originaria de Tula, Hidalgo, se convirtió en la ganadora de “La Voz”, emisión que ahora transmite TV Azteca. La joven era parte del equipo de Lupillo Rivera. En entrevista, anota que dentro de poco anunciará las sorpresas que llegarán sobre su desarrollo en la música, pues a raíz de este triunfo se hizo acreedora a un contrato discográfico con Universal Music México y también ganó un automóvil.

“Han pasado ya dos días (de que sucedió la final) y estoy que no me la creo”, dice Fátima, quien no se imaginaba que sería la ganadora. La competencia estaba muy complicada porque Viviann, Leo y el dueto Dara y Mashiak también eran muy fuertes dentro del concurso. “Evidentemente todos queríamos ganar, pero cuando ya empiezas a ver la competencia sí te entra un miedo, pero al final la gente decidió que yo era la que tenía que ganar”.

Fátima atribuye su triunfo, además de a su talento, a que siempre se mostró tal cual es sin querer aparentar algo para poder encajar: “Trataba mucho de que realmente mi interpretación atravesara la tele y pudiera hacer sentir, creo que pude lograrlo”.

Durante la competencia, explica que el reto más fuerte que vivió fue cuando cantó un tema de Jenni Rivera, “con Diana Domínguez canté una canción de la hermana de Lupillo, fue un súper reto porque no era mi género”.

Sobre la convivencia con su coach, se siente muy agradecida de haber compartido con él, pues asegura que “es un tipazo, me dice que siempre mantenga los pies en la tierra pase lo que pase. Él me dice que no me desespere (respecto a la música), que es un proceso que lleva su tiempo”.

Además, la relación con Lupillo seguirá aunque el programa finalizó, pues Fátima estará cantando en algunos show de él: “Hasta ahora no hemos aterrizado bien todos los planes que tenemos, solo me ha dicho que en algunas fechas que tenga va a invitarme para cantar en vivo”.

Va por sus sueños

Fátima quiere desarrollar su carrera en el terreno de la balada-pop o en los sonidos urbanos. “Estamos viendo si sacamos un sencillo o un álbum completo, después de esto (el programa) queremos hacer una pequeña gira por la República, y cantar en forma de agradecimiento”.

Desde hace cuatro años Fátima radica en la Ciudad de México, se fue de Tula para perseguir su sueño en cuanto terminó la preparatoria. En la capital del país estudió clases de piano y canto. Ahora vive la realidad de ser una ganadora y comenzar a formar su sueño, de hecho es la primera vez que aparece en televisión: “Fue complicado (irse de casa), pero al final mi tía me salva, porque ella ya vivía acá y ha sido una guía”. Fátima espera que el público que la sigue conecte con la música que quiere desarrollar.