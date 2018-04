Una gala de “Platino” fílmico

Lo conocemos como conductor y comentarista fílmico de CNN en Español, pero Juan Carlos Arciniégas también es embajador de los Premios Platino, el galardón que reconoce desde hace ya un lustro lo mejor del cine iberoamericano y cuya entrega se celebrará por primera vez en México el próximo 29 de abril. En el pasado, países como Panamá, España (en dos ocasiones) y Uruguay fueron sede de esta gala.

En EL INFORMADOR charlamos en exclusiva con Arciniégas cuando nos acercamos inevitablemente a esta fiesta fílmica donde películas como “La Cordillera” (Argentina), “La Librería” (España), “Una mujer fantástica” (Chile), “Zama” (Argentina/España/México) o “Las hijas de Abril” (México) ostentan nominaciones en las distintas categorías y donde Adriana Barraza recibirá el Premio Platino de Honor.

El fenomenal director mexicano Guillermo del Toro ( @RealGDT ) nos habla acerca de la actualidad del cine iberoamericano y de la importancia de los Premios PLATINO.

Sigamos apoyando al cine iberoamericano! Sigamos dando de qué hablar!#PremiosPLATINO2018 pic.twitter.com/Ejfq3BMtKO — Premios PLATINO (@PremiosPLATINO) 23 de abril de 2018

—Es interesante cómo estos premios pueden servir para crear un sentido de comunidad en el medio cinematográfico. Eso lo platicábamos hace un par de años al hablar precisamente sobre los Premios Platino. ¿Crees que se han dado pasos en este sentido?

—Yo creo que sí. Es que son muchas cosas las que buscan los (Premios) Platino. Como Embajador los he podido acompañar durante cinco años, para mí lo importante era en un origen poder destacar el trabajo de una producción anual en Iberoamérica. Los premios sirven para ayudar en la difusión de las películas de la región, porque de pronto es complicado que la gente preste atención. Es importante también que, por ejemplo, nosotros como periodistas podamos dedicar una página entera a una película nacional en vez de hablar de superhéroes.

Paralelo a todo eso, se crea ese ambiente de comunidad. Te pongo un ejemplo: el hecho de que el actor español Javier Cámara haya filmado su primera película en Perú fue gracias a que conoció a un importante productor peruano durante una de nuestras galas. Se hicieron amigos, conversaron, tuvieron una negociación y filmaron. Los Platino son un buen lugar para hacer “networking”, de hecho.

—Vienen por primera vez a México a celebrar los Premios Platino…

—Sí, por primera vez. Yo desde la primera edición propuse a México como una opción. Los mexicanos hacen mucho cine, llevan el liderazgo de la región junto con Argentina y Brasil. Ahora estamos en Xcaret pero que bueno sería en el futuro que la sede fuera Ciudad de México o Guadalajara o Monterrey. Son muchos los lugares que podemos pensar para futuras galas porque somos itinerantes. Que viajemos con los premios da también orgullo, ver que la gente diga “mi país está siendo sede”.

—¿Con qué se queda el espectador que decide sintonizar en televisión los Premios Platino?

—Con un muy buen espectáculo televisivo, donde hay humor, música, emoción, estrellas y ganadores. Creo que el público no puede seguir perdiéndose lo mejor de nuestra cinematografía. Tenemos grandes intérpretes, directores, guionistas y productores que hacen grandes películas y series de televisión en nuestra región. No podemos perdernos más el cine que estamos haciendo en Iberoamérica. Son grandes historias que no podemos seguir esperando a que las premien en algún festival europeo o que ganen el Oscar. En nuestros premios tenemos a las mejores de la región y somos una ventana para que todos las conozcan.

DISFRUTA

¿Dónde podrás ver los premios?

Los Premios Platino se transmitirán el domingo 29 de abril desde Xcaret por la señal de TNT. El pre-show arranca a las 18:30 horas bajo la conducción de Liza Echeverría, Axel Kuschevatzky y Rafa Sarmiento, mientras que la gala de premiación inicia a las 20:00 horas con Eugenio Derbez como maestro de ceremonias.