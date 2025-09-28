A partir de este miércoles 1 de octubre de 2025, Jalisco marcará un precedente histórico en la televisión nacional: el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV) estrenará "Voces en Señas, porque las manos también cuentan historias" , el primer programa en México conducido totalmente por personas sordas y en Lengua de Señas Mexicana (LSM).

El programa está a cargo de la Asociación Deportiva Cultural y Recreativa Silente de Jalisco y será conducido por Alejandrina Velasco Flores y Ana Herrera Amaral, integrantes de la comunidad sorda. A diferencia de otros intentos en medios que han dependido de intérpretes o subtítulos, aquí la LSM será la única lengua de comunicación, con el objetivo de visibilizar a la comunidad sorda en su propio idioma y ofrecer una experiencia directa tanto para personas sordas como oyentes.

En un estado donde, según cifras del INEGI (2010), viven más de 75 mil personas con algún grado de sordera —y estimaciones recientes hablan de más de 90 mil—, la creación de este espacio representa mucho más que una novedad televisiva: es un acto de reconocimiento cultural y de inclusión social.

Un espacio inédito de representación cultural

"Hace como unos veinte años que no se han tenido este tipo de propuestas, ni siquiera aceptación. Y ahora que es una realidad estamos muy emocionados, tanto nosotras, como también la comunidad con quienes hemos compartido esto", comparte la conductora Alejandrina Velasco Flores, en conversación con EL INFORMADOR. "Están muy contentos y han estado dando mucha difusión, están ansiosos y eso nos motiva mucho y nos da mucha felicidad".

La emisión busca derribar prejuicios al mostrar historias de vida, trayectorias profesionales y aportes de personas sordas en áreas como la educación, la psicología, el deporte y la cultura. Para la audiencia oyente, además, significa la posibilidad de acercarse a la experiencia de comunicarse en LSM y comprender mejor la riqueza de esta lengua.

"Voces en Señas" no solo es pionero en Jalisco: se trata del primer programa en México conducido completamente por personas sordas en televisión abierta. Con ello, el SJRTV coloca a la televisión pública en la vanguardia de los procesos de inclusión y representación cultural en medios.

"Principalmente hemos abordado temas de personas profesionistas sordas. Bailarines, maestros de educación especial, algunos que han realizado competencias deportivas, veterinarios, temas de política, líderes sordos", comparte Alejandrina, con entusiasmo. "También tenemos historias de sordociegos, cómo ha sido su experiencia, y principalmente tendremos todas estas historias, cómo ha sido su trayectoria de cada persona y cómo han logrado romper todas las barreras y poder ser profesionistas aún con discapacidad auditiva. Mostrar cómo tienen sus trabajos".

"Y esto es algo que necesitan muchas personas, ver cómo si hay oportunidad, que aunque hay dificultad sí se puede. Es por eso que estamos contando estas historias de cada persona, por eso tenemos el tema de que las manos también hablan y cuentan historias. Son diferentes contextos que enfocan a la resiliencia, a la lucha de personas sordas".

Voces en Señas se transmitirá por televisión abierta y será conducido por Alejandrina Velasco Flores y Ana Herrera Amaral. ESPECIAL

El estreno coincide con el reciente 20 aniversario del reconocimiento de la Lengua de Señas Mexicana en México (2005-2025) y con la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas de Señas (23 de septiembre), efemérides que recuerdan la importancia de garantizar el derecho a la comunicación en la lengua natural de esta comunidad. A pesar de que muchas cosas han cambiado, todavía hay desconocimiento, discriminación, ignorancia. P ero programas como estos abren parteaguas a un futuro más incluyente, con más posibilidades, con más apertura a todas las realidades que conforman nuestro Jalisco, nuestro México.

"La verdad es que realmente aquí tenemos mucha discriminación, no lo vamos a negar, falta de acceso y de integración por la discapacidad auditiva, hay muchas limitantes", dice Alejandrina. "Pero también hemos tenido beneficios de cómo han cambiado otras cosas, tenemos como ejemplo este programa de televisión, y también en otras áreas; educación, política, deporte, para que se vea cómo también se pueden derribar barreras. Seguiremos grabando más historias de personas sordas profesionistas".

"Principalmente en Jalisco no hay conductores sordos. Incluso a nivel nacional parece ser que somos las primeras conductoras sordas en televisión. Esperamos que haya más, que se generen más contenidos, y que esto sea constante. Todo dependerá de la respuesta del público. Ojalá dure el mayor tiempo posible", finalizó la conductora.

La transmisión de "Voces en señas" será semanal los miércoles a las 17:30 horas por el canal abierto 17.1, con repetición los domingos a las 20:30 horas. Porque hay muchas otras maneras de contar historias. Y una de las más bellas y únicas es narrar con las manos.

EE