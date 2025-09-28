Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre

Aries

Esta semana brillas con un magnetismo especial, Aries. Dondequiera que vayas serás el centro de atención, lo que te permitirá lograr acuerdos y negociaciones muy favorables. El hogar cobra gran importancia, ya sea que pienses en mudarte, remodelar o incluso cambiar de ciudad. Es buen momento para tomar decisiones, pero hazlo con calma y sin dejarte llevar por la urgencia o el qué dirán.

Tu planeta regente, Marte en Escorpio, te ayuda a reconocer quién eres, qué deseas y hacia dónde quieres ir. Recuerda que es mejor estar solo que mal acompañado, y este periodo te invita a reconectar con tu esencia. Tanto en lo sentimental como en lo laboral llegan oportunidades de fortuna, pero debes creer en tu propio talento para recibirlas.

Se trata de una cascada de posibilidades que pueden transformar tu vida si actúas con seguridad y confianza en ti mismo.

Tauro

Júpiter en Cáncer impulsa tu semana, Tauro, invitándote a levantarte y actuar. Nada sucederá si te quedas esperando; toca puertas, envía mensajes y utiliza todos los medios disponibles para abrir caminos. Tienes entre manos proyectos valiosos y planes que pueden convertirse en grandes logros.

La rueda de la fortuna está de tu lado, y es momento de cerrar ciclos para dar espacio a lo nuevo, tanto en lo económico como en lo sentimental. Podrías recibir una sorpresa o reconocimiento que traerá alegría a tu corazón. Recuerda que todo lo que siembras tarde o temprano da frutos.

Confía en tu abundancia y en las experiencias que te han hecho madurar. Estás en un periodo de prosperidad y cosecha de lo que has trabajado durante años.

Géminis

Se avecina una semana llena de movimiento, Géminis. Estarás rodeado de reuniones, eventos y celebraciones, disfrutando de la vida social y profesional. Tu creatividad y conocimientos serán clave para obtener buenos resultados económicos y laborales.

El amor propio y la autoestima serán tu mayor fuerza, ya que tu magnetismo personal se percibe en cada encuentro. En lo profesional se abren nuevas rutas y proyectos, incluso un viaje que se concretará en los próximos meses. Los resultados de tu esfuerzo comenzarán a notarse hacia el final del año.

Júpiter te abre puertas a la abundancia y el éxito, siempre que te des tu lugar y exijas recibir en la misma medida que das.

Cáncer

Nada debe sacarte de tu centro, Cáncer. Has reflexionado y analizado tus decisiones, por lo que no necesitas buscar validación externa. Es momento de quitarte las dudas y dar los pasos que vienes postergando, ya sea en lo personal o en lo laboral.

El contacto con amistades y nuevas relaciones puede abrirte oportunidades profesionales a corto plazo, dándote mayor libertad y equilibrio en tu vida. Este balance que tanto has buscado empieza a hacerse realidad.

Tu espiritualidad será clave: habla con tus guías y ángeles, porque esta semana mágica traerá señales que te orientarán hacia las respuestas que necesitas.

Leo

Esta semana nada ni nadie podrá detenerte, Leo. No te distraigas con críticas o chismes; si hablan de ti, es porque estás brillando. El Sol en Libra te impulsa a actuar y aprovechar reuniones o eventos importantes que abrirán caminos en tu vida profesional.

Escucha propuestas con serenidad y sin dejarte llevar por la emoción, para negociar con inteligencia. Tu simpatía y carisma serán herramientas poderosas que jugarán a tu favor.

En lo económico, enfócate en equilibrar ingresos y gastos, organizando mejor tus recursos. Además, buenas noticias en el hogar pueden llenar tu vida de alegría, incluso con la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Virgo

Tu agenda estará muy cargada, Virgo, y para cumplir con todo deberás aprender a delegar. Sal de la rutina y atrévete a romper hábitos que ya no aportan nada a tu vida. Nuevas amistades y contactos profesionales traerán oportunidades importantes, incluso en el terreno sentimental.

Se abren puertas hacia proyectos que pueden transformar tu economía y tu desarrollo personal. Estás en un ciclo ideal para iniciar lo nuevo, pues el Sol en Libra favorece tu camino tras tu reciente cumpleaños.

Piensa menos, siente más y actúa con decisión. Una vez que hayas reflexionado, todo lo que pongas en marcha tendrá grandes resultados.

Libra

Lo que antes estaba detenido empieza a avanzar con fuerza, Libra. Esta semana te sentirás como si hubieras pasado de un motor lento a un avión veloz. La bondad y las semillas que has sembrado en el pasado comienzan a dar frutos, trayendo beneficios no solo para ti, sino también para tu familia.

Es el momento perfecto para iniciar proyectos propios, aprovechar tu habilidad en relaciones públicas y poner en juego tu creatividad y talento. No te limites a una sola actividad: diversificar ingresos será clave para tu prosperidad.

También recibirás una noticia importante que llenará tu corazón de alegría. Si el pasado toca a tu puerta, úsalo para sanar heridas y liberarte, viviendo plenamente el presente.

Escorpio

Los cambios que buscabas, Escorpio, empiezan a manifestarse gracias a tu transformación interna. Has modificado tu forma de pensar, sentir y actuar, y eso te convierte en un imán de oportunidades. Algunas personas pueden alejarse, pero es parte del proceso: es mejor calidad que cantidad en tus relaciones.

Con Plutón en Acuario y Marte en tu signo, los planetas te guían hacia lo nuevo, ayudándote a soltar lo que ya no sirve. Estás en una etapa de abundancia y triunfo, con una intuición fortalecida que te muestra señales en libros, conversaciones o experiencias cotidianas.

Los cambios que vivas ahora consolidarán tu independencia y mejorarán tu vida profesional y económica.

Sagitario

Tu energía festiva se multiplica, Sagitario. Con la luna creciente y el inicio de octubre, entras en una etapa de transformaciones, oportunidades y nuevas avenidas de ingresos. Tanto en lo familiar como en lo sentimental y laboral, se marcan cambios positivos que habías anticipado desde hace tiempo.

Ciclos se cierran para dar paso a nuevas experiencias. Aunque pueda haber tropiezos, tu filosofía de vida te permite verlos como aprendizajes. Los primeros días de octubre serán especialmente importantes, con noticias que traerán un respiro y alegría para ti y tus seres queridos.

Es el momento de seguir escalando y aprovechar cada oportunidad con entusiasmo y confianza.

Capricornio

Estás viviendo un proceso de reafirmación personal, Capricornio. Te muestras como un líder independiente y seguro, sin importar lo que digan los demás. Saturno retrógrado en Piscis, junto con la influencia de Urano y Júpiter, fortalece tu confianza y te da las herramientas para mantenerte firme en tus planes.

Se abre un ciclo largo y poderoso que te permitirá consolidar proyectos y tomar el control de tu vida. El equinoccio ha traído las llaves para avanzar hacia lo que deseas con claridad y seguridad.

Las oportunidades que llegan no son casualidad, sino resultado de tu disciplina y esfuerzo. Esta semana marca el inicio de un periodo de abundancia y logros.

Acuario

Es una semana de introspección y confianza, Acuario. Debes hablarte con cariño y reconocer tu propio valor. Plutón en tu signo puede sacudir tus certezas, pero en realidad te está guiando hacia transformaciones positivas.

Confía en tus guías y en tu voz interior, aunque no tengas todas las respuestas sobre cómo sucederán las cosas. Urano en Géminis te impulsa a expresarte y comunicarte con claridad, dejando atrás miedos y dudas.

El universo conspira a tu favor: tu preparación y esfuerzo se verán recompensados si mantienes la fe en ti mismo. Esta es una semana de triunfos y de apertura hacia nuevas posibilidades.

Piscis

Piscis, los cambios que tanto esperabas comienzan a materializarse. Los movimientos planetarios, junto con la energía de los eclipses y el equinoccio, te impulsan hacia una etapa llena de actividad, responsabilidades y oportunidades.

Es vital que cuides tu energía con buena alimentación, descanso y ejercicio, ya que la agenda estará muy cargada. Todo lo que buscabas empezará a encontrarte, ya sea en lo profesional, en lo económico o en lo sentimental.

El Sol en Libra favorece tus relaciones y asociaciones, mientras que tu fe en ti mismo será clave para no dejarte afectar por críticas externas. Piensa en lo que deseas y mantén el enfoque: el universo te responderá con abundancia.

Con información de Mizada Mohamed.

