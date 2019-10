Una “Feria de amor” con Armando Manzanero

La cantante tapatía Miriam Solís está de manteles largos con el lanzamiento de su cuarta placa discográfica: “Feria de amor”, un álbum producido en su totalidad por el maestro Armando Manzanero, con quien además grabó la colaboración “Cuando aprenda a llorar”, carta de presentación del álbum que promueve con Universal Music, su actual disquera con la que firmó por dos discos más.

Miriam conoció a Manzanero hace ocho años en la embajada de Brasil, ahí tuvieron un acercamiento donde él le pidió que lo buscara para realizar un proyecto en conjunto, sin embargo no pudo contactarlo; luego de varios años volvieron a encontrarse y fue cuando surgió la oportunidad de trabajar juntos.

Previamente, él le cuestionó si seguía interesada en la música de mariachi, a lo que ella le reafirmó que sí, por lo que le pidió que le enviara una carta explicándole en qué él la podría apoyar.

“En la carta le puse una canción, un dueto y al final le puse un disco, a las tres o cuatro semanas me habla su manager y me dice que Armando Manzanero me iba a hacer el disco. Y así fue como empezó todo, cuando llegué a su oficina iba muy nerviosa, él estaba en su piano, me acuerdo perfecto, me cantó dos canciones y me dijo que estarían en mi disco”, recuerda Solís.

El desarrollo del álbum fue de dos años aproximadamente. “El maestro hizo unos arreglos hermosos, le metió al mariachi chelo y piano, hay un tema que tiene flamenco y una más con big band. Quedó muy bonito el disco. Él es muy perfeccionista, quería que la música quedara perfecta. Conforme él iba teniendo sus tiempos, me llamaba a la Sociedad de Autores y Compositores donde él tiene su estudio para grabar la voz”. Además, es la primera vez que Armando produce un álbum ranchero.

“Estoy bien contenta porque ya tengo muchos años (12) cantando música mexicana y varios discos (lanzados) con una discográfica en Los Ángeles y otra independiente; he cantado religioso también, como en un disco dedicado a la Virgen de Guadalupe. Yo hacía mis proyectos más independiente y como yo creía, claro, trabajaba con gente muy profesional, pero soñaba mucho con un disco de muy buena calidad”.

Sin embargo, “jamás pensé que iba a ser con Armando Manzanero, porque yo pensé que solo me iba a dar una canción y a lo mejor que la quisiera cantar conmigo y quién sabe si lo iba a convencer, pero que él haya hecho el disco completo y con los arreglos, además del equipo que formó, todo esto hace un álbum muy especial con la calidad que yo estaba buscando”.

Coronarse en el ranchero

El segundo sencillo que la cantante tapatía promueve es “Ni en defensa propia”, del cual recientemente se estrenó el videoclip. Las filmaciones las hizo Miriam en la hacienda Labor de Rivera, en Jalisco.

Al cierre de este año, Miriam seguirá promoviendo su placa discográfica en medios de comunicación; además, el próximo 30 de octubre ofrecerá un concierto en el que tocará algunos de los temas nuevos, la cita es en el Museo de la Basílica de Guadalupe.

Miriam Solís ha cantado en distintos países a lo largo de su carrera, y entre sus objetivos está el seguir promoviendo la música mexicana: “Mi plan es mantenerme en el género ranchero, si acaso hacer algo de norteño banda, pero que sea con mariachi. Quiero ganarme un lugar como intérprete de la canción ranchera de esta época”.

Para descubrir más sobre la carrera de Miriam, navega en sus redes sociales: en Facebook Miriam Solis, en Instagram @miriamsolisoficial y en YouTube MiriamSolisOficial.