Un nuevo festival de música electrónica

Este próximo 15 de febrero llega a Guadalajara el festival Heaven on Earth, organizado en alianza con Smash the House, la disquera de Dimitri Vegas & Like Mike. Rodrigo Ávila, vocero de Heaven on Earth, comentó sobre el festival: “Tenemos la oportunidad, es la primera vez que Smash the House hace un evento oficial en México”

Del line up, Rodrigo dijo sobre dos de los invitados internacionales: “Estamos contentos, tenemos talento internacional como las gemelas Nervo, que son parte de los headliners, Wolf Pack que también son amigos, pues nos han apoyado mucho en la carrera de los DJ mexicanos que hemos promovido. Es emocionante que haya nuevos eventos, la escena de música electrónica gusta mucho. Queremos aprovechar y hacerle todo el ruido necesario”. El cartel lo completa Mattn, Le Twins, Tom & Collins, Skazi, Mr. Pig y Double Pleasure. Con once horas de música (de las 16:00 horas a 03:00 horas del día siguiente), el festival es “una experiencia totalmente musical. El foro va a estar bien adecuado, con una muy buena producción. Estamos teniendo mucha calidad en ese tema. Será un stage, todo pasará alrededor de allí. A la gente que le gusta el EDM la va a pasar muy muy bien”.

El aforo estimado es de cinco mil personas. Sobre los detalles de los horarios, Rodrigo comentó que todavía están por anunciarse: “Estamos esperando todavía el último line up, ya como quedará. En la música electrónica hay un tema de respeto, de experiencia, de horario, por lo cual nos vamos a regir, no hay preferencias”.

En alza el talento mexicano

El trabajo de selección de DJ fue directamente desde la disquera de Smash the House, quienes “fueron los encargados de elegir. Escogieron a los talentos que llevamos promoviendo desde hace muchos años: Tom & Collins y Mr. Pig”. Estos dos junto con Le Twins son de los DJ mexicanos con mayor proyección en el extranjero. Este éxito se debe al trabajo y promoción “del talento mexicano ante el mundo. Antes no había una escena como tal en la música electrónica. Después de promover a México en el mundo hemos tenido más oportunidades”.

Recientemente Tom & Collins entraron a la lista de los mejores 100 DJ del mundo en DJ Mag (en el número 84): “Es emocionante, creo mucho en la escena, en los mexicanos y en cómo consumimos la música electrónica”.

Tras este primer festival, Smash the House podría organizar más conciertos en México con un formato similar, por lo menos, esa “es la idea. Lo que estamos haciendo aquí es como un piloto, una prueba de evento de Smash the House para poder producir más en México: Monterrey, Ciudad de México. No hay límites para trabajar la marca aquí en el país. Sabemos que hay mucha gente que es fan de la marca y de la música electrónica, queremos aprovechar al máximo eso”.

Un motivo para esto es la aceptación de la música: “Nos hemos dado cuenta de que en México la gente es amante de la música electrónica desde hace ya bastante tiempo. Nos inspira que haya cada vez más propuesta musical para la gente que consume este tipo de música”.

Además de buscar replicar el festival en otras ciudades de la nación, los organizadores buscarán traer a México a Garden of Madness de TomorrowLand.