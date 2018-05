Un mirrey tapatío en "Luis Miguel, la serie"

Apenas han pasado cuatro capítulos de “Luis Miguel, la serie” y dicho proyecto televisivo ya es de los más comentados cada domingo en redes sociales, volviéndose tendencia cada fin de semana. Uno de los actores que participa en esta emisión que transmiten Netflix para América Latina y Telemundo para Estados Unidos es el actor tapatío Vicente Tamayo, quien da vida a “Bobby”, uno de los amigos de “El Sol” en la década de los 80, que es donde ahora se sitúa la trama.

De forma abierta no se ha dicho que “Bobby” hace referencia a Roberto Palazuelos, actor que en su momento fue gran amigo de Luis Miguel; sin embargo, en entrevista, Tamayo comparte que su papel está inspirado en un mirrey de la época y acepta que sí hay alusiones al grupo de amistades del cantante que siguen activos en la industria del entretenimiento; entre ellos, Palazuelos.

“Por un lado hacer un personaje como éste es muy fácil, porque hay muchas referencias; por otro lado es un poco delicado, porque una cosa es lo que nosotros vemos de los personajes que salen en los medios y otra es lo que en realidad son. Entonces, hay que hacer un trabajo duro para investigar, analizar y crear, porque en realidad mi personaje que se llama ‘Bobby’ está inspirado en algunos de los amigos de Luis Miguel. Entonces, por lo que es un poco tomar referencias de ellos, otras cosas que le pongo yo, lo que viene el guion y lo que sale en la dirección”, indica el actor.

Agrega que Luis Miguel “No tenía sólo tres amigos, tenía varios. Entonces (en la producción) los de la producción segmentaron por perfiles y a mí me tocó ser el mirrey, y eso se podría prestar a que es directamente Roberto, pero en realidad está inspirado en él y otros amigos”.

Asimismo, Vicente destaca que hay un gran trabajo detrás, desde quienes están en las cámaras, el vestuario y los mismos actores, lo que deja en alto el nombre de las dos empresas que están exhibiendo al mismo tiempo la emisión.

“Estoy muy contento con la serie, muy agradecido también. Desde el principio (el programa) fue un tema muy comentado y esperado. Fue muy padre la construcción del personaje desde que me dijeron que yo era parte de la producción, cuando conocí al equipo, todo súper bien, muy tranquilo el ambiente de trabajo y ahora viendo los resultados de la serie, muy contento en cómo va evolucionando la historia”.

Tamayo reconoce el talento que tiene Luis Miguel como estrella de la música que es y cómo eso ha repercutido en la sociedad mexicana, “marcó una época, y sus canciones siguen estando vigente para las nuevas generaciones, yo que no soy de la época de los 80 me tocó todavía escuchar sus temas, me gustan y me los sé, los pongo en el coche o en las fiestas”.

El actor llegó al proyecto por casting, tiene más de 10 años viviendo en la Ciudad de México buscando proyectos de actuación, y este ha sido una gran ventana para él, esperando que lleguen más oportunidades de ser partícipe de otras producciones ambiciosas como ésta.

TOMA NOTA

¿En dónde has visto a Vicente Tamayo?

• “Luis Miguel, la serie” (TV Serie)

• “Como dice el dicho” (TV Serie)

• “La candidata” (Telenovela)

• “Los hijos de Don Gregorio” (Video)