Un "look" para enamorarse

Quizá, uno de los conflictos más comunes en fechas románticas como hoy, 14 de febrero, es: ¿qué vestir para cautivar a tu pareja? Por lo general, celebraciones como el Día de San Valentín motivan a los enamorados a un festejo peculiar con alguna cena especial o una reunión que rompa con la cotidianidad y eso amerita un esfuerzo extra para hacer de ese momento inolvidable con una presentación impecable, no importa que se trate de una sencilla salida al cine, unos tragos en el bar acostumbrado o una velada elegante en algún exclusivo restaurante de la metrópoli.

¿Cuánto inviertes en una ropa para festejos así? ¿Compras la ropa pensando en que le guste a tu pareja o simplemente elijes lo que más te gusta a ti? Para el psicólogo y stylist Paco Rivera, vestirse de tal manera para sorprender y gustar a alguien más es un hábito más común de lo que se cree.

Rivera puntualiza que consciente o no, nuestra forma de vestir está pensada para hacerse notar ante los demás, agrade o no la ropa que traes, la intención primordial es que los ojos que encuentras a tu paso se queden —aunque sea por unos segundos— mirando las prendas que decidiste portar, aún así se trate de los pantalones más rotos hasta el vestido o smoking más costoso y a la moda.

“Siempre hay que analizar qué tanto inviertes en moda, cuánto estás dispuesto a pagar y qué tanto la usarás, si inviertes en una prenda de mucha tendencia, de buena calidad o algo de más de fast-fashion, pasajera. Uno puede decir que se arregla para sí mismo, pero no es así, nos arreglamos para el otro, para alguien más”.

Un poquito de esfuerzo

Paco Rivera destaca que si bien arreglarse con la intención de gustarle a alguien más no tiene nada de malo, este ejercicio puede ayudar a mejorar la relación de pareja cuando uno hace el esfuerzo por complacerla aunque sea por un solo día, si es que para ésta una celebración como el 14 de febrero es importante. “Quizá como mujer te arreglas exclusivamente para tu pareja, para que las otras mujeres te vean, generar envidia, marcar territorio hasta cierto punto, pero es común que la pareja no haga lo mismo. Por lo general la mujer es la que más se arregla y compra ropa y el hombre es más contrario. Cuando hay interés uno lo hace por la otra persona en un término amoroso principalmente”.

Pero sí en algo hay que prestar atención es cuando alguien de la relación obliga a la pareja a vestirse de determinada forma o incluso, condicionarle el amor o convivencia si no se arregla a su particular gusto pese a la negativa o inconformidad. “Eso se llama violencia. Hay parejas que disfrutan la dinámica de que su pareja les escoja la ropa o les diga qué les gustaría verles puesto, pero hay una delgada línea entre imponer, sugerir y obligar, pero el imponer es violencia”.

Paco Rivera señala que es común frases como “No te pongas eso”, “Ponte esto”, “¿Vas a salir así?”, “A mí me gusta que te pongas esto o sino no te quiero”, lo que más que parecer protección o atención de la pareja, puede ser tan solo el inicio de situaciones más bruscas, impositivas y violentas.

“Hay gente o parejas que condicionan cariño, afecto, abrazos y hasta intimidad si no te vistes como tu pareja quiere, ahí se corta todo el tema de qué estás haciendo por la otra persona de manera amorosa. Uno se veste para la otra persona porque quiere, es un regalo. Ahí es momento te analizar la relación y pedir ayuda en algo tan simple y pareciera sin importancia como la ropa”.

Brindis cómodo

• Si gustas de portar vestidos, toma en cuenta el lugar al que irás. Si las sillas son muy altas —estilo periquera— los vestidos muy entallados o demasiado cortos complicarán tu sentado y tendrás poca movilidad para cruzar las piernas.

• No hay tacón que no haga lucirte más femenina y estilizada, pero si estarás en un terreno empedrado o pisos metalizados o bastante resbalosos, es posible que tengas riesgo de caídas.

• Si desconoces el lugar en el que tendrás tu cita romántica, procura llevar un suéter o abrigo por si el clima se vuelve más gélido y estás en un lugar al aire libre o terraza.

• Si como hombre experimentarás por primera vez con una vestimenta más formal como un saco o pantalón de vestir, adquiere prendas que después puedan funcionarte para otras ocasiones formales en tonalidades neutras como el negro, gris y azul marino.

• Las corbatas y zapatos de baqueta siempre darán un plus a tu vestimenta y combinan a la perfección un look deportivo y urbano.