Un año de escándalos

El 2018 no pasará inadvertido para los famosos y para el público. Y es que a lo largo de 12 meses se suscitaron encuentros y desencuentros que le pusieron la sazón al año, escándalos que quedaran en el recuerdo como una llamada de alerta para que las celebridades no vuelvan a tropezar con la misma piedra.

Una de las noticias que dio la vuelta al mundo fue Demi Lovato con sus adicciones, la cantante y actriz tocó fondo luego de una batalla ardua para no recaer, este hecho cobró relevancia en los buscadores posicionándose entre las tendencias globales, el mundo quería saber qué pasaba con la cantante de “Skyscraper”. Luego de 90 días de rehabilitación, retomó su vida cotidiana.

“Siempre fui transparente en mi camino con las adicciones. Lo que aprendí es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que tengo que superar y aún no he podido hacerlo”, señaló Demi.

¿Una resurrección?

A dos años de la partida de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, ex representante del artista, ha hecho una gran controversia al asegurar que “El Divo de Juárez” está vivo y que en breve aparecerá. Primero había dicho que a partir del 15 de diciembre el cantante saldría a la luz pública, ahora revela que podría ser el 7 de enero, fecha en la que cumple años el cantante.

Muy incandescente

Todo pintaba excelente para Luis Miguel este 2018 con el gran éxito que le significó su bioserie presentada en Netflix; sin embargo, cerró el año con mal sabor de boca para su público. Durante los shows que ofreció en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, “El Sol” la volvió a aplicar: salió tarde a cantar, en condición extraña y se le olvidaban las canciones. ¡Pillín!

Potrillo desbocado

Este 2018 Alejandro Fernández dio la nota varias veces. Uno de los escándalos que más llamaron la atención fue el estado “extraño” en el que se presentó al abordar un vuelo comercial y con celular en mano mostraba imágenes de un siniestro aéreo; la gente grabó el momento incómodo y este incidente de “El Potrillo” se hizo viral. El problema más reciente, fue durante un concierto donde se rascó con insistencia la nariz y en redes sociales se rumoró que tal acción tendría que ver con alguna adicción.

¡Impreshionanti!

Luis Roberto Alves “Zague” elevó la temperatura en redes sociales con un vídeo intimo donde muestra sus encantos a alguien que no era su esposa. El ahora comentarista lo tomó con filosofía y humor; sin embargo, le costó la separación de su esposa, la comunicadora Paola Rojas, quien fue víctima de burlas y el acoso en redes sociales.

Meses complicados

Ariana Grande lo pasó mal. Primero al ser señalada por fanáticos como culpable indirectamente de la muerte de su ex novio Mac Miller, cuando ella ni vela en el entierro tenía. Después, durante el homenaje a la fallecida Aretha Franklin, el pastor Charles Ellis III se le acercó demasiado a su cuerpo, momento calificado como acoso. Él pidió disculpas, Ariana nunca tocó el tema. Finalmente, rompió su compromiso con Pete Davison.

“¡Soy inocente!”

Daniela Castro pasó la vergüenza más grande de su vida al ser arrestada el 28 de septiembre luego de que un guardia de seguridad de una tienda de San Antonio la acusó de llevarse ropa por un valor de hasta 700 dólares sin pagar. La foto de la actriz dio la vuelta por todo Hispanoamérica; semanas después, dio una rueda de prensa donde se declaró inocente y dijo que haría lo imposible para limpiar su imagen.

Otras polémicas